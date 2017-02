Thomas Pesquet répond aux complotistes

L'astronaute français Thomas Pesquet est en mission sur l'ISS depuis le 19 novembre 2016 afin de réaliser une soixantaine d'expériences pour l'Agence spatiale européenne (ESA) et le Centre national d'études spatiales (CNES).

Très connecté, il partage souvent des moment de vie depuis l'ISS, à 400km au dessus de la Terre, avec les internautes qui le suivent sur les réseaux sociaux. Mais certains utilisateurs de ces sites sont des adeptes de la théorie du complot et réfutent quotidiennement le fait que l'astronaute soit dans l'espace à grand renfort d'arguments.

Quand le 13 janvier dernier Thomas Pesquet effectuait une opération de maintenance pour la première fois à l'extérieur de l'ISS et postait un selfie, un nombre impressionnant de montages étaient réalisés par les internautes. Si certains étaient des plaisanteries, d'autres étaient très sérieux et accusaient l'astronaute de mentir et de relayer de fausses informations.

Pour faire taire ces nombreux internautes, Thomas Pesquet a posté un selfie jeudi 23 dans la soirée. On l'y voit en costume avec en arrière plan la Terre. L'astronaute s'est aussi fendu d'un petit commentaire à l'attention des complotistes: "voilà pour les fans de la théorie du complot persuadés qu'on est dans un hangar sur Terre... A moins que cette photo soit truquée aussi ;) #troll".

Certains sites diffusent de fausses informations sur l'expérience qu'est en train de vivre l'astronaute et ce selfie est certainement sa façon de répondre à ses détracteurs. Certains d'entre eux pensent en effet qu'il est actuellement caché dans un hangar sur Terre.

"C'est aujourd'hui (...) que le faux cosmonaute français de 38 ans, Thomas Pesquet va nous faire croire qu'il va partir, lui aussi, dans l'espace pour passer un séjour de 6 mois dans la +fantomatique+ Station Spatiale Internationale" peut-on lire sur certains blogs.

La photo n'a malheureusement pas fait taire ses détracteurs: "fais le mariole petit complotiste #FrancMaçon bientôt la fin de la #Nasa etc. #ThomasPesquet t'es un clown comme #Aldrin etc" peut-on lire en commentaire.