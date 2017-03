Quentin Huck: le randonneur de 25 ans retrouvé mort en Haute-Savoie après une chute d'une centaine de mètres

Le corps de Quentin Huck, un randonneur de 25 ans, a été retrouvé ce mercredi 29 vers 12h15 au dessus de Doussard-Chevaline "au pied d'une barre rocheuse à la limite de la Haute-Savoie et de la Savoie", a indiqué la gendarmerie au Figaro. Sa dépouille a été découverte à environ 1.800 mètres d'altitude raconte France Bleu Isère et Pays de Savoie. Le jeune homme est décédé après avoir fait une chute d'une centaine de mètres et serait mort sur le coup. Pour le moment, les enquêteurs privilégient la thèse de l'accident.

Depuis mardi 28, la gendarmerie, dont un peloton de militaires spécialisé dans la haute-montagne, et des bénévoles ont effectué des recherches dans le secteur de Chevaline, aidés par un hélicoptère et deux chiens pour retrouver le randonneur. C'est dans cette zone que la voiture de la victime avait été retrouvée sur un parking mardi midi. Les recherches se sont poursuivies dans le massif des Bauges ce mercredi matin, ainsi que sur la commune de Doussard et aux alentours.

Dimanche 26, Quentin Huck avait prévenu ses proches via un SMS qu'il partait en randonnée. Absent au travail lundi 27, le randonneur n'a donné aucune nouvelle. Inquiet, c'est le père du jeune homme qui a sonné l'alerte.

Après avoir consulté l'ordinateur du jeune homme, les enquêteurs de Bourgoin-Jallieu ont alerté leurs collègues de la Gendarmerie de Haute-Montagne (PGHM) d'Annecy pour les diriger ensuite sur la piste de Doussard. Les recherches Internet de Quentin Huck sur son ordinateur laissaient entendre qu'il avait l'intention de se rendre sur les lieux où il existe une piste de randonnée.