Qu'est-ce que le Bauhaus, honoré par un Google Doodle ce vendredi?

Un étrange Google Doodle animé est apparu ce vendredi sur la page d'accueil du moteur de recherche. Des bâtiments, des arbres et des objets du quotidien s'y affichent, dessinés à base de figures géométriques simples.

De quoi en dérouter plus d'un, et l'explication qu'il s'agit d'un hommage au Bauhaus pour ses 100 ans ne suffira pas pour les profanes en matière d'arts et d'architecture du début du XXe siècle. Le Bauhaus est en effet une école allemande créée en 1919 et dont l'idée était d'allier les différentes disciplines -aussi bien artisanales qu'artistiques- dans la construction afin de créer une esthétique basée sur la fonction et non plus sur des codes préétablis. En cela elle a symbolisé une ère de modernisation de l'art, se différenciant par exemple de l'académisme victorien.

"Le but de toute activité plastique est la construction. Les arts avaient autrefois pour tâche suprême l'embellissement des bâtiments et aujourd'hui ils vivent dans un présomptueux individualisme dont seule une collaboration étroite et consciente de tous les travailleurs pourra les libérer. (…) Il n’existe aucune différence essentielle entre l’artiste et l’artisan. (…) Voulons, concevons et créons ensemble la nouvelle construction de l’avenir, qui embrassera tout en une seule forme: architecture, art plastique et peinture", écrivait ainsi dans son manifeste Walter Gropius, père de cet école.

Sur le plan de la construction, l'école se traduit souvent par des bâtiments de formes cubiques, mais ne bannit pas les courbes dès lors qu'elles servent la fonctionnalité. Les façades en verre sont très présentes et les fioritures inexistantes. Le Bauhaus se retrouve également dans le design est a aussi abouti à un style de peinture dont les principaux représentants sont Klee et Kandinsky.