Les bienfaits méconnus de l'eau sur la santé mentale révélés par des neuroscientifiques

Ce n’est un secret pour personne : l’eau, c’est la vie. Et pas seulement pour notre organisme, qui en est constitué à environ 65%. Non, si l’eau, que l’on sait si précieuse, doit également être préservée, c’est parce qu’elle est également excellente pour notre santé mentale.

C’est ce que rapporte le Wall Street Journal, à travers l’analyse de neuroscientifiques : séjourner près d’un point d’eau, qu’il s’agisse près de la mer, d’une rivière ou d’un lac permet de réduire la fatigue mentale et l’anxiété. Elle aiderait même à se sentir plus jeune.



Les explications à ce phénomène mesurée par les scientifiques sont multiples. Qui dit eau dit, bien souvent en tout cas, nature… et donc limitation des information visuelles et auditives. Plus ou moins loin des stimuli permanents (et souvent agressifs) de la ville, notre cerveau et notre rythme cardiaque s’apaisent.



Autre caractéristique de l’eau : les sons qu’elle émet en se déplaçant, la lumière et la couleur qu’elle diffuse grâce à ses ondoiements. En sollicitant nos sens, elle capte notre attention et engendre ce que les cherchent appellent la « fascination douce », capable de reposer notre cerveau.

Comment bénéficier des bienfaits de l'eau



Le conseil des chercheurs pour bénéficier des bienfaits de l’eau ? Passer au moins deux heures par semaine en contact avec des points d’eau. Que les citadins se rassurent : nul besoin de vivre au bord de l’océan ou près d’un lac de montagne pour jouir des effets positifs de l’eau sur notre santé mentale. Les fontaines et les canaux peuvent eux aussi avoir des effets positifs.



Autre astuce pour profiter des bienfaits de l’eau bien sûr : pratiquer des sports aquatiques tels que la natation ou le surf. Immergé dans son activité (et dans l’eau), l’individu trouve en effet cette forme d’apaisement qui, retrouvée régulièrement, contribue au bien-être général de manière durable.