Selena Gomez et The Weeknd en couple? Bella Hadid, en colère, "unfollow" la chanteuse

Tremblement de terre sur la planète people. La chanteuse américaine Selena Gomez et le chanteur canadien The Weeknd sont en couple, d'après les photos publiées mercredi 11 par le site TMZ. Bella Hadid, mannequin et sœur de Gigi, qui n'est autre que l'ex-petite amie d'Abel Tesfaye (vrai nom de The Weeknd), et qui fréquente les mêmes amies que Selena Gomez (copine de sa grande soeur) n'a semble-t-il pas apprécié la nouvelle.

La jeune femme, qui avait enflammé le podium du défilé Victoria's Secret à Paris en novembre dernier, pendant que son ex chauffait le public, a tout simplement décidé "d'unfollow" (ne plus suivre) Selena sur Instagram. Mercredi 11, à 13h30, l'interprète de Same Old Love -qui a quelques 46 millions de followers sur Twitter- est toujours dans la liste d'amis de la mannequin sur le réseau social. Tout juste deux heures après, une fois la "trahison" constatée, elle n'y est plus.

Sur lesdites photos, on aperçoit la chanteuse de 24 ans enlacer amoureusement l'artiste de 26 ans et l'embrasser, à la sortie du restaurant Giorgio Baldi à Santa Monica où ils ont donc commencé leur soirée. Selena Gomez n'était pas apparue aussi complice avec un homme depuis la fin de son histoire avec Justin Bieber.

Au départ de leur relation, qui ne dure que depuis quelques semaines, Selena et The Weeknd souhaitaient garder leur idylle secrète mais ont brusquement changé d'avis selon le site TMZ. Cette soirée serait donc en quelque sorte l'officialisation de leur histoire.

Mais le média américain va même plus loin, jurant que même lorsque The Weeknd était en couple avec Bella Hadid (pendant deux ans), il a toujours pensé à Selena, la trouvant "extrêmement talentueuse et sexy".

Pas certain qu'après ça Bella et Abel restent les meilleurs amis comme l'avait pourtant assuré la mannequin avant le défilé à Paris. Les prochaines soirées des sœurs Hadid avec Selena Gomez promettent d'être pour le moins tendues.