Le prince William et Kate Middleton attendent leur troisième enfant

La famille royale d'Angleterre s'agrandit. Le palais de Kensington a annoncé ce lundi 4 au matin, par l'intermédiaire d'un communiqué officiel publié sur son compte Twitter, que Kate Middleton était enceinte de son troisième enfant.

La Duchesse et le Duc de Cambridge, le prince William, vont donc donner un petit frère ou une petite sœur à leur fils George, 4 ans, et leur fille Charlotte, 2 ans.

The Duke and Duchess of Cambridge are very pleased to announce that The Duchess of Cambridge is expecting their third child pic.twitter.com/DZCheAj1RM

— Kensington Palace (@KensingtonRoyal) 4 septembre 2017