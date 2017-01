Grande-Synthe: Pamela Anderson rend visite aux migrants du camp et leur offre des "gants végans"

Sa visite aurait presque pu passer inaperçue. L'actrice canadienne Pamela Anderson s'est rendue ce mercredi 25 au matin à Grande-Synthe pour rencontrer les migrants et réfugiés, et notamment les enfants, qui vivent dans le camp, quasiment saturé, qu'abrite cette localité du nord de la France.

Selon La Voix du Nord, l'actrice, a sobrement déclaré aux journalistes présents: "tout le monde devrait venir voir ce qui se passe ici et se demander quelle aide on peut apporter". Et d'ajouter: "j’ai visité déjà plusieurs camps de réfugiés dans le monde, c’est un combat important de faire en sorte que les gens puissent vivre dans des conditions plus dignes. J’ai toujours voulu venir à Calais lorsqu’il y avait encore un camp et j’ai découvert celui de Grande-Synthe. Je voulais voir ce dont ces gens avaient besoin. Alors nous sommes partis faire quelques courses pour leur offrir".

L'association de protection des droits des animaux PETA a précisé que Pamela Anderson a profité de sa visite pour offrir "des bonnets et des gants chauds en matières véganes, ainsi que des centaines de cahiers de coloriage sur les animaux et des crayons de couleur à des enfants forcés de fuir leurs pays d'origine".

Quelques heures avant d'aller à Grande-Synthe, l'ancienne actrice de la série Alerte à Malibu s’est tout d’abord rendue à Calais, pour rencontrer des bénévoles qui œuvrent pour l’association L’Auberge des migrants. Sur son compte Twitter, elle a appelé aux dons de "vêtements chauds, de sacs de couchage ou de n'importe quoi d'autre" pour soutenir l'association.