Kim Kardashian: de nouveaux détails glaçants sur son agression à Paris

Plus de cinq mois après son agression à Paris, Kim Kardashian s'est à nouveau livrée sur cette soirée cauchemardesque. C'est dans le premier épisode de la nouvelle saison de L'Incroyable Famille Kardashian que les téléspectateurs américains ont pu découvrir dimanche 12 quelques extraits de son témoignage, diffusé en intégralité le 19 mars prochain. Elle y raconte les circonstances du braquage qui avait eu lieu dans la nuit du 2 au 3 octobre 2016 dans un hôtel particulier du VIIIe arrondissement de Paris.

"Ils ont demandé de l'argent. J'ai dit: +Je n'ai pas d'argent+", a révélé Kim Kardashian avant de poursuivre son récit: "ils m'ont tirée dans l'entrée, en haut des escaliers. C'est là que j'ai très bien vu le pistolet. Je regardais le pistolet, je regardais les escaliers. J'ai eu une demi-seconde pour prendre une décision. Est-ce que je m'enfuis par les escaliers? Mais ils risquent de me tirer dans le dos, ou si j'y arrive sans qu'ils le fassent et que l'ascenseur ne s'ouvre pas à temps, ou que les escaliers sont bloqués, je suis foutue, il n'y a pas d'issue". Elle a ensuite confié avoir évoqué sa famille (son marie Kanye West et leurs deux enfants, North et Saint) pour convaincre ses agresseurs de la laisser en vie. "Ils avaient le flingue pointé sur moi, et je savais qu’ils allaient me tirer dans la tête. C’est après qu’il m’a mis du scotch sur la bouche. J’ai dit +s’il vous plait, j’ai une famille, laissez-moi vivre+", a-t-elle expliqué.

Pour rappel, lors du braquage, les voleurs avaient emporté une bague d'une valeur de quatre millions d'euros et un coffret de bijoux pour un montant de cinq millions, soit le plus important vol de bijoux commis sur un particulier en France depuis plus de 20 ans. Agés de 60 à 72 ans, les cinq braqueurs identifiés par les enquêteurs sont de vieilles connaissances de la justice et de la police: quatre ont déjà été condamnés aux assises dans les années 80 ou 90 pour vol aggravé, braquages ou trafic de stupéfiants.

La plupart ont été mis en examen pour vol avec arme en bande organisée, enlèvement et séquestration et association de malfaiteurs. Au fil de l'enquête, les enquêteurs ont retrouvé de fortes sommes d'argent mais pas de trace des bijoux.

(Voir ci-dessous un extrait du témoignage de Kim Kardashian):