Madison Cox, Mitterrand, Sidaction: 5 choses à savoir sur Pierre Bergé

Pierre Bergé s'est éteint ce vendredi 8 à l'âge de 86 ans. La Fondation Pierre Bergé - Yves Saint Laurent a annoncé ce jour son "immense tristesse". La vie de l'homme d'affaires, ancien compagnon du créateur, a été marquée par son engagement en faveur de la lutte contre le Sida, auprès du Parti socialiste ou par sa passion pour l'art.

Pierre Bergé s'était récemment marié avec Madison Cox, le "jardinier des stars". "J'ai vécu deux premières grandes histoires d'amour, avec Bernard Buffet pendant dix ans et avec Yves Saint Laurent pendant cinquante ans. Le mariage gay n'existait pas. Aujourd'hui, il existe. Je régularise ma situation", avait-il déclaré lors de son mariage, le 31 mars dernier à Paris.

Homme de gauche affirmé, Pierre Bergé a grandement soutenu François Mitterrand, qui était aussi son ami. Il a soutenu le politique lors des élections présidentielles de 1981 et 1988. Bien qu'en 1995 il préféra Jacques Chirac à Lionel Jospin, il s'affirmera toujours comme étant un "homme de gauche" malgré les critiques. En 2012, le multimillionnaire expliquait: "On se comporte avec l'argent comme on se comporte avec les pédés, les juifs ou les blacks: on cherche à segmenter. Or on a pas à assumer d'être riche et de gauche. On l'est". Il se rangera aux côtés de Ségolène Royal en 2007 puis lors des primaires de 2011, qui seront remportés par François Hollande.

Celui qui se rêvait journaliste ou écrivain lorsqu'il était jeune a été à la tête de nombreux médias. Co-fondateur de Courrier international et du magazine gay Têtu, il était actionnaire majoritaire du journal Le Monde depuis 2010. Aux côtés des hommes d'affaires Xavier Niel et Matthieu Pigasse il était en effet propriétaire du groupe La Vie-Le Monde dont Télérama ou L'Obs sont issus.

En 1994, il a créé le Sidaction, association de lutte contre le Sida. Il en était toujours le président et ce depuis 1996. Pierre Bergé a toujours donné pour cette organisation à hauteur de deux millions d'euros par an.

Pierre Bergé était aussi un grand mécène, passionné d'art il était propriétaire de nombreuses œuvres avec son compagnon Yves Saint Laurent. A la mort de ce dernier, l'homme d'affaire décide de vendre aux enchères toutes les pièces de leur collection. Braque, Matisse, Cézanne... les médias surnommèrent cela "la vente du siècle". Celle-ci rapportera plus de 373 millions d'euros à la Fondation Pierre Bergé - Yves Saint Laurent qui soutient encore aujourd'hui de nombreuses expositions.