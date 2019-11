4 manières efficaces de vendre sur le web

Les canaux de vente se sont diversifiés au cours de ces dernières années. Aujourd'hui, il est possible de vendre en ligne sans prendre de gros risques et parfois même sans avoir besoin de stock. Ces méthodes de vente sont une véritable aubaine pour les jeunes entrepreneurs ou les personnes souhaitant arrondir leurs fins de mois.

Les marketplaces

Les marketplaces comme Amazon sont particulièrement adaptées pour vendre des produits ayant un attrait de masse, car elles permettent de donner un certain degré de crédibilité au produit en touchant un large public. Il s'agit par exemple d'un endroit idéal pour vendre des produits électroniques, des livres, des DVD et d'autres articles d'intérêt général.

L'inconvénient de la marketplace est que la notoriété et la crédibilité du produit sont directement rattachées à Amazon et non à votre marque propre. Le client pense avoir acheté "sur Amazon", un produit Amazon. Cela signifie donc que les places de marchés ne sont pas nécessairement la meilleure option pour les vendeurs qui bénéficient d'une marque forte ou qui vendent des produits à usage unique. Enfin, chaque produit posté sur la marketplace fait l'objet d'une commission souvent élevée. Mieux vaut donc privilégier les produits sur lesquels la marge est conséquente.

Le dropshipping

Le dropshipping est une méthode assez récente qui consiste à vendre directement via ses fournisseurs. Il présente l'énorme avantage de pouvoir se passer de stock (et éviter tous les risques et frais que cela comporte). Le vendeur crée son site (ou ses produits sur une marketplace), achète ses articles à un tiers et les fait expédier directement aux clients. Par conséquent, en choisissant le dropshipping comme canal de vente, le produit ne passe jamais entre les mains du vendeur.

Marché aux enchères

Le site eBay est l'une des places de marché en ligne les plus connues dans le domaine des enchères. Il constitue un bon choix pour les vendeurs spécialisés dans les produits rares, vintage ou de collection. L'inscription est gratuite en dessous de 50 articles par mois. Comme pour les marketplaces, une commission est appliquée sur chaque vente.

Le gros plus d'Ebay est qu'il permet de bénéficier d'un programme d'expédition pour les vendeurs ayant des clients à l'étranger. L'inconvénient de ce genre de ce canal de vente est qu'il oblige les vendeurs à attendre un certain temps avant la vente, dont le prix final peut être décevant.

Vendre via les réseaux sociaux

Facebook offre la possibilité de créer une boutique directement sur le réseau, qui peut aussi être intégrée à son site e-commerce. L'avantage principal de ce canal est qu'il facilite le processus de vente, car les fans peuvent acheter directement grâce à leur compte. Facebook a également mis en place sa propre marketplace qui ressemble à un mini "Leboncoin" au sein du réseau social. À noter que Pinterest et Instagram proposent également un système de vente en ligne.

Conclusion

Quel que soit votre projet, le choix de votre canal de vente dépendra des mêmes facteurs clés : le modèle économique, vos objectifs, la notoriété de votre marque, l'audience et le type de produit.