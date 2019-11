Formation professionnelle : 500 € par an pour se former et à utiliser comme chacun le souhaite !

Tous les actifs (salariés, fonctionnaires, indépendants, en recherche d’emploi, …) sont concernés par la réforme de la formation professionnelle. Et dans quelques jours, une application devrait faciliter l’utilisation des 500 €, qui sont crédités sur le compte de la grande majorité des salariés français.

Depuis plusieurs mois, le gouvernement a entrepris une profonde réforme de la formation professionnelle et de l’apprentissage. L’objectif est ambitieux : redonner le pouvoir de décision aux salariés eux-mêmes, pour que chacun puisse s’engager dans la consolidation de son parcours professionnel ou même envisager une reconversion professionnelle.

Ainsi, le compte personnel de formation (CPF) est mobilisable par tout citoyen, depuis l’âge de 16 ans jusqu’à la date de sortie du marché du travail. Ce dernier peut être utilisé pour toute action de formation, que cette dernière soit à l’initiative du demandeur et/ou de l’entreprise :

Obtention d’une qualification ou d’un socle de connaissances ou compétences

Validation des acquis de l’expérience (VAE)

Bilan de compétences

Préparation des épreuves du permis de conduire

Création ou reprise d’entreprise

Formation pour faciliter la participation ou la gestion d’une association (pour celles et ceux engagés dans le service civique)

Les droits en matière de formation, un crédit en euro pour chaque salarié

Chaque salarié voit son CPF alimenté de 500 € par an, et les travailleurs non-qualifiés et ne justifiant pas d’un titre supérieur au niveau V (niveau CAP) voient ce montant revalorisé à 800 € par an. Dans tous les cas, les montants des droits du CPF ne peuvent pas dépasser 5.000 € pour les premiers et 8.000 € pour les seconds. Ces droits sont acquis pour tous les salariés à temps plein ou dont le temps de travail est au moins égal à la moitié du temps de travail légal ou conventionnel. En-deçà, un prorata est calculé pour l’abondement du compte des salariés concernés.

Comment mobiliser son CPF ?

En monétarisant le compte personnel de formation, le gouvernement a souhaité le rendre plus compréhensible par tout un chacun. De la même manière, les autorités publiques ont souhaité une mise en œuvre plus rapide et accessible à tous. Dans quelques jours, le point d’orgue de la Réforme de la formation professionnelle sera officialisé avec le lancement d’une application, devant permettre à chacun de choisir, s’inscrire et payer sa formation professionnelle, le tout en quelques clics. Il suffira pour cela d’avoir validé ses accès et son compte sur le site officiel.