5G : le prix de votre forfait mobile risque fort d’augmenter

Selon l’éditorialiste spécialisé en Economie, David Boéri, qui s’exprimait ce mardi sur France 3, l’arrivée de la 5G aura très probablement un impact sur le budget téléphone des Français.



Malgré les inquiétudes de certains professionnels de la santé et des écologistes, le déploiement de la 5G a bel et bien commencé en France. Le tout nouveau réseau mobile, qui promet un débit internet jusqu'à 10 fois plus rapide et plus performant que la 4G, va-t-il peser dans notre budget ? La question a été soulevée sur le plateau du 19/20 (France 3) mardi 29 septembre. Pour le chef du service économie de la rédaction de France 3, David Boéri, pas de doute, c’est oui.



« C’est très probable », a annoncé le journaliste. « D’abord parce que [pour accéder à] ces nouveaux réseaux, il faut commencer par changer votre téléphone. » Le coût, pour acquérir un téléphone compatible avec la 5G, parmi la vingtaine de modèles commercialisés à ce jour par quatre fabricants : entre 360 à 1200 euros.



5G : il faudra un nouveau téléphone… Et un nouveau forfait

Deuxième raison de la hausse probable du « budget téléphone » avancée par David Boéri : « Les opérateurs doivent rentabiliser les milliards investis dans la 5G. Du coup, les forfaits seront progressivement revus à la hausse en toute discrétion. »



Cette hausse « discrète » avait déjà eu lieu avec l’apparition de la 4G, a détaillé le journaliste : « La principale technique consiste à inclure les nouveaux services dans les forfaits haut de gamme, autrement dit les forfaits les plus chers. Pour en profiter, les abonnés sont naturellement poussés à dépenser plus. »



Selon l’expert, le mouvement d’augmentation du prix des forfaits serait même déjà lancé : « Bouygues Telecom a été le premier à annoncer que la 5G sera progressivement accessible dans ses offres premium. Orange devrait suivre en revoyant très rapidement son forfait haut de gamme. Il sera vendu quelques euros de plus mais avec une connexion jusqu’à 10 fois plus rapide et le téléchargement illimité. D’ici la fin de l’année, c’est sûr, tous les opérateurs auront changé d’une façon ou d’une autre leurs offres commerciales. »