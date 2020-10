Aide exceptionnelle de l’Etat : les jeunes ne toucheront pas les 150€ promis par Emmanuel Macron

L’aide annoncée mercredi ne sera finalement pas versée aux bénéficiaires des APL qui n’ont pas d’enfant. Ce revirement soudain concerne notamment les jeunes.

Et pourtant, mercredi soir, le chef de l’Etat avait été clair, tout au moins le croyait-on :

« Ce que nous allons faire, parce que c’est le dispositif le plus large et le plus efficace, c’est pour les bénéficiaires du RSA et des APL, ce qui touche du coup tous les jeunes, les 18-25 ans, une aide exceptionnelle de 150€ plus 100€ par enfant »