Allez-vous percevoir un remboursement de votre taxe d’habitation ?

Après la nouvelle baisse constatée par la très grande majorité des contribuables, la taxe d’habitation continue de faire des heureux. Le Ministère des Finances a ainsi indiqué procéder au remboursement d’1.3 milliard d’euros au bénéfice de certains contribuables.

Décidément, la taxe d’habitation semble bien être devenue l’imposition qui soit en passe de devenir la préférée des contribuables français. En 2017, le gouvernement annonçait sa volonté de supprimer la taxe d’habitation, et depuis les Françaises et les Français ont pris conscience qu’il ne s’agissait en rien d’un vœu pieux. Après un premier dégrèvement de 30 % en 2018, les contribuables ont eu l’agréable surprise en recevant leur avis de taxe d’habitation 2019. Une nouvelle baisse de 65 % confirme que les engagements pris seront tenus à savoir :

La suppression totale de la taxe d’habitation pour 80 % des Français en 2020

La disparition totale et pour tous de cette imposition à l’horizon 2023.

Mais cette année, ce nouveau dégrèvement de la taxe d’habitation n’est pas la seule bonne nouvelle pour une bonne partie des contribuables, qui vont recevoir un remboursement de la taxe d’habitation.

Le remboursement de la taxe d’habitation, un crédit automatique sur votre compte bancaire

Ce sont ainsi plus de 6.3 millions de foyers fiscaux, qui ont reçu (ou vont recevoir) un remboursement de leur taxe d’habitation directement sur leur compte bancaire. Les services des Impôts expliquent ainsi que ce remboursement concerne exclusivement les contribuables ayant fait le choix de la mensualisation. Sur son site Internet, le Ministère des Finances explique que ce remboursement sera adressé à celles et ceux qui n’ont pas diminué ou diminué de manière insuffisante, le montant de leur prélèvement mensuel.

Ce trop-perçu leur sera donc remboursé, puisque pour une grande partie d’entre-eux, la taxe d’habitation ne sera plus due l’année prochaine, et toute régularisation est donc impossible. 6.3 millions de contribuables sont donc concernés par ce remboursement, que le Ministère des Finances a déjà estimé à plus d’1.3 milliard d’euros. Décidément, 2019 aura été une année particulièrement avantageuse pour la taxe d’habitation, qui devient ainsi l’imposition la plus « populaire » de l’Hexagone.