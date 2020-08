Apple, une société à la forme insolente même en temps de crise

Apple ne semble pas avoir été affecté par l’épidémie de coronavirus, et crise après crise, la société américaine semble ne pas craindre un renversement de tendance.

Si la crise du coronavirus a affecté presque toutes les entreprises, certaines affichent néanmoins une forme insolente, à commencer par la première d’entre-elle : Apple. La firme de Cupertino est redevenue la première capitalisation boursière mondiale avec une valorisation à 1900 milliards de dollars, une valeur qui attise convoitise et jalousie.

La croissance insolente d’Apple au 2nd trimestre

L’impact de la pandémie mondiale est resté invisible dans les résultats du second trimestre de la société, créée par Steve Jobs. Le confinement n’a pas ralenti la croissance des ventes d’iPhone et autres iPads, puisque l’activité mondiale de la société a connu une croissance de 11 % à près de 60 milliards de dollars.

Mais cela n’a pas affecté non plus les marges de l’entreprise, qui enregistre, sur le dernier trimestre, une hausse de 12 % de son bénéfice à plus de 11 milliards de dollars. Et les prévisions pour le second semestre de l’année ne laissent pas supposer un infléchissement de cette tendance haussière.

La surpuissance d’Apple au niveau mondial, une croissance galopante sans limites ?

Alors que les dirigeants de la société étaient entendus, il y a quelques jours, par la commission Antitrust aux Etats-Unis, Apple continue donc à se développer malgré toutes les crises. Certains économistes s’interrogent pour savoir quand prendra fin cette croissance ininterrompue. Avec une hausse de 45 % du prix de l’action depuis le début de l’année 2020, la société représente aujourd’hui plus que l’ensemble des sociétés composant le CAC 40.