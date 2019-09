Assurance habitation : la technologie et l’I.A pour une assurance adaptée

Choisir une assurance habitation est toujours un casse-tête : entre crainte de ne pas être couvert pour tous les risques, ou au contraire, avoir l’impression de payer trop cher pour une multitude de garanties, le choix est long et difficile. Aujourd'hui, l’innovation et les nouvelles technologies permettent maintenant aux compagnies d’ajuster leurs offres aux besoins de chaque client.

Evaluation des risques de votre habitat grâce à l ’image satellite

La start-up française Luko personnalise son offre dès votre première connexion sur son site Internet. Il vous suffit d’indiquer votre adresse, et grâce aux images satellite et à leur analyse par intelligence artificielle, cette technologie peut déterminer l’âge de votre maison, l’inclinaison du toit, la présence d’arbres potentiellement dangereux à proximité, les risques liés à la piscine, etc. Un rapport des risques lié à votre habitation vous est fourni, il peut être d’ordre architectural, industriel ou climatique.

Éviter les accidents domestiques grâce à des capteurs

La personnalisation de l’assurance va plus loin, grâce à des capteurs que vous pouvez installer directement chez vous. Luko propose littéralement de veiller sur vous, en contrôlant les principaux risques de votre habitation.

Selon Luko, les principaux sinistres à la maison sont liés à des pannes de congélateur, ou à des incendies dus à des plaques électriques restées allumées. Pour éviter cela, l’assureur pose un capteur sur votre compteur électrique, capable d’identifier tous vos appareils électriques grâce à leur consommation. Dès que le système repère une anomalie, une alerte en temps réel est envoyée. Des variations de consommation peuvent servir à détecter une porte du frigo mal fermée ou une plaque électrique allumée. Avec l’analyse poussée de vos consommations (électricité, eau, gaz…) et de l’activité de votre foyer (température, taux de CO2…), Luko peut même prévoir des sinistres plus graves, comme des dégâts des eaux ou des incendies.

Un autre capteur placé sur votre porte d'entrée, sera en mesure de vous alerter immédiatement si vous avez mal refermé la porte. L’intérêt est évident, pour éviter les cambriolages et les effractions.

Réduire sa consommation d’électricité et d’eau

Cette technologie peut aussi vous aider à économiser de l’argent, en vous donnant une analyse en temps réel de vos consommations. Si un appareil en particulier fait gonfler vos factures, l’objet connecté Luko vous aidera à comprendre d’où vient la surconsommation puisqu’il détecte tous les appareils et peut suivre leur fonctionnement en direct. Il pourra aussi détecter une fuite d’eau, ou une installation électrique vieillissante. Chaque jour, il vous fournira aussi des conseils pour réduire ou optimiser vos consommations, en utilisant mieux les heures creuses, et en évitant les gaspillages. Peut-être devriez-vous essayer de mettre la machine à laver à une heure différente, ou éteindre le chauffage pendant que vous aérez la maison, toutes sortes d’autres consignes qui vous aideront à consommer l'énergie plus intelligemment.

Grâce à toutes ces innovations, les nouveaux assureurs veillent donc sur votre sécurité, mais aussi sur votre porte monnaie, et bien sûr sur la planète, en économisant les ressources et l’énergie!