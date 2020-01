Taux du Livret A à 0.5 %: un pas de plus vers l'épargne à perte

Le taux du livret A sera abaissé de 0.75 à 0.5 % au 1er février prochain. Le Ministre de l’Economie a confirmé ce que France Soir vous avait déjà annoncé il y a plusieurs semaines. Une décision, qui ne risque pas de rendre plus populaire nos gouvernants auprès des épargnants.

France Soir vous l’annonçait, dès les premiers jours de l’année, et le gouvernement vient de le confirmer: le rendement du livret A sera abaissé à compter du 1er février. Le Ministre de l’Economie, Mr Bruno Le Maire, a donc validé la stricte application des règles de calcul, qui implique automatiquement le taux le plus bas jamais connu pour le placement préféré des épargnants français.

Rendement négatif

En tenant compte de l'inflation, le Livret A va ainsi afficher un rendement réel négatif, autour de -1%. Comme le précise le quotidien économique Les Echos, il faut remonter à 1983 pour trouver un niveau inférieur. De quoi orienter les épargnants vers des placements plus rémunérateurs, et plus risqués comme l'Assurance Vie. Ce qui ne serait pas pour déplaire à Bercy, d'ailleurs.

Comprenant néanmoins que cette décision est lourde de conséquences pour les possesseurs de Livret A, le Ministre de l’économie a justifié sa décision auprès des journalistes du Parisien en expliquant qu’il était inconcevable de maintenir le taux à 0.75 % alors même que l’on recense des «milliers de Français qui attendent un logement social». Et ce support d’épargne populaire reste une des sources de financement de ce logement social.

Une décision politique assumée pour répondre aux attentes des Français

Pourtant, la décision n’était pas qu’économique, puisqu’en abaissant le taux de rémunération à 0.50 %, le gouvernement mécontente les plus de 55 millions de titulaires de livret A. Et en plein mouvement de contestation sociale, et après une année 2019 marquée par la crise des Gilets Jaunes, cette décision apparaît bien plus politique, qu’il pourrait n’y paraître.

Certes, le gouvernement affiche clairement sa volonté de dépolitiser le calcul du taux de rendement du livret A (en d’autres termes, Bercy souhaiterait que dorénavant, seul les règles de calcul entrent en ligne de compte sans aucun interventionnisme du Ministère). Mais il veut surtout redonner des marges de manœuvre à la Caisse des Dépôts et Consignations, chargée du financement du logement social en France.

Économie de 300 millions d’euros par an

Selon la banque de France, réduire le taux du livret A de 0.75 à 0.50 % permettra de réaliser une économie de 300 millions d’euros par an, ce qui permettra «la construction de 17 000 logements de plus ou la rénovation de 52 000 autres». C’est donc bien une décision politique, qui a été prise avec cette confirmation d’une baisse du rendement du livret A, une décision défavorable au pouvoir d’achat des épargnants mais devant permettre de renforcer les ambitions du gouvernement en matière de logement social.