Black Friday : l'appel pour un "Block Friday"

Sous le slogan « L’abus de production nuit gravement à la planète », Youth For Climate et Extinction Rebellion s’allient pour dénoncer la surconsommation et agir contre le Black Friday. Le gouvernement saute sur l'occasion pour la jouer "faux derche".

Empêcher les « temples de la consommation » de « faire des profits sur ce qui ne leur appartient pas : le vivant ». C’est le mot d’ordre lancé par le mouvement Youth for Climate et l’association Extinction Rebellion – XR pour les initiés – à l’occasion du Black Friday. Un appel relayé sur les réseaux sociaux et auquel se joignent d’autres organisations, dont ATTAC, ANV-Cop 21 et des groupes de gilets jaunes.

Une trentaine de villes concernées

Fidèle à ses modes d’action, Extinction Rebellion n’a pas dévoilé ses cibles, ni les dates puisque les opérations pourront avoir lieu vendredi ou samedi, voire même dès ce jeudi soir. Les actions devraient prendre la forme d’occupations ou de blocages de lieux stratégiques, une trentaine de groupes locaux XR a d’ores et déjà répondu à l’appel.

Ainsi, au-delà des métropoles comme Paris, Lyon, Bordeaux, Marseille ou Toulouse, on peut s’attendre à des actions anti-Black Friday, mais néanmoins pacifistes, dans des villes comme Rennes, Tour, Le Mans, Metz, Grenoble, Dinan, Amiens ou Angers. « Nous voulons leur montrer notre opposition résolue à l’extinction de masse qu’ils (ndlr : les temples de la consommation) programment, poursuit XR France sur sa page Facebook. Et proposer des alternatives non-marchandes et non-destructrices ».

Boycott illimité et marches pour le climat

Pour Youth For Climate, ce Block Friday coïncide avec la quatrième Grève mondiale pour le climat . Le mouvement propose donc aux jeunes concernés par l’avenir de la planète de participer « à tout un panel d’actions, de la manifestation pacifique pour tous aux actions de désobéissance civile à travers la France lors d’un jour symbole d’un système économique destructeur ».

Dans le même temps, Youth For Climate lance son « boycott illimité de la société de consommation » un peu partout dans le monde, à partir de minuit ce soir.

Là encore, tout se passe sur le web : les jeunes (et les autres) souhaitant participer à une manifestation ou à une opération organisée vendredi sont invités à rejoindre le groupe le plus proches de chez eux. La carte des marches pour le climat de demain pointe une quarantaine de villes.

Un amendement dans la loi antigaspillage

Youth For Climate France dénonce en parallèle l’inaction des députés français et européens face à l’urgence climatique : « Nos dirigeants semblent toujours plus intéressés par les intérêts économiques du pays que par la survie de la majeure partie du vivant de la Terre ». Or à l’Assemblée nationale, les députés sont en plein débats sur la loi Antigaspillage.

En commission, ils viennent justement de donner leur accord à un amendement proposé par Delphine Batho, visant à interdire les publicités sur le Black Friday, en les assimilant à des « pratiques commerciales agressives ». Le député Mattieu Orphelin, notamment, rejoint les mouvements XR et Youth For Climate : « Le Black Friday est célèbre un modèle de consommation antiécologique et antisocial ». La ministre de la Transition écologique elle-même s’est inquiétée de la « frénésie de consommation » liée au Black Friday lundi sur BFM Business. Une façon de faire oublier la timidité du gouvernement sur le dossier de la protection de l'environnement ?