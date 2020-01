Savoir être son propre déménageur

Outre le changement de cadre de vie, déménager est une opération complexe et une dépense importante. Avec l'arrivée d'Internet et l’essor de l’économie collaborative, cela devient de plus en plus simple, plus rapide et meilleur marché.

Chaque année, ce sont 8 millions de personnes environ qui déménagent en France soit pour une mutation professionnelle, un rapprochement familial ou l'accession à la propriété. Une récente étude CSA Research, réalisée pour Cofidis, a établi le budget moyen d’un déménagement à 4782 euros. Une belle somme! Mais la transformation digitale de notre économie a transformé aussi le marché du déménagement. Patience et organisation permettent désormais de diviser le prix de ce nouveau départ par deux ou même plus.

Louer un véhicule auprès d’un particulier

Les professionnels du déménagement sont ainsi fortement concurrencés aujourd’hui, et de nombreux sites proposent d’accompagner chacune et chacun à organiser son déménagement par ses propres moyens. Plutôt que de faire appel à une société spécialisée, il sera ainsi conseillé de louer son véhicule utilitaire, et des outils pratiques permettent de bien choisir le volume de ce camion en quelques clics.

Les sociétés spécialisées dans la location de véhicules sont elles-mêmes concurrencées par les solutions d’autopartage, permettant de louer un véhicule auprès d’un particulier ou d’une entreprise de son quartier et/ou de sa ville de résidence.

Chacun des acteurs cherchent à attirer ses futurs clients, en proposant des services additionnels toujours plus pratiques. Par exemple, l’option aller-simple permettra désormais de pouvoir restituer son camion de location dans une agence différente de celle d’origine, une option pratique et économique puisqu’elle dispense d’un trajet retour, souvent effectué à vide et donc inutile. Et l’étude réalisée par Comparateur Location Utilitaire sur «L’impact d’Internet sur le marché du déménagement» souligne que plus de deux déménagements sur 3 sont déjà réalisés sans le recours à une société spécialisée, une proportion qui devrait encore s’accentuer dans les années à venir. Avec le développement d'une autre technique: savoir se faire aider par les copains musclés et serviables prêts à desendre et monter les paquets dans l'escalier.