Comment payer moins cher sa facture d’électricité ?

Payer son électricité moins chère, voilà une recherche partagée par un grand nombre d’usagers. Si des solutions existent pour faire des économies, il devient de plus en plus difficile de se repérer rapidement et aisément.

Depuis 2007, l’acteur historique de l’électricité est désormais soumis à la concurrence sur son marché principal, la France. EDF a ainsi vu se multiplier les concurrents, depuis plus d’une décennie, une concurrence qui a initié une véritable guerre des prix du kWh. Aujourd’hui, on recense une trentaine de concurrents à EDF, et l’entreprise historique a également du s’adapter à cette nouvelle concurrence.

La concurrence, une course au prix le moins cher pour les fournisseurs

Les usagers peuvent aujourd’hui changer de fournisseur d’électricité très simplement, et aucun choix n’est irréversible. Le tarif bleu, le tarif réglementé d’EDF, n’est plus aujourd’hui le moins cher du marché, et les nouveaux acteurs proposent ainsi des remises pouvant atteindre jusqu’à 15 %.

Ainsi, en septembre 2019, ces concurrents proposaient des tarifs au kWh inférieurs au tarif bleu de l’ordre de :

- 15 % chez Cdiscount Energie et Mint Energie

- 10 % chez GreenYellow et Total Direct Energie

- 7 % chez Happe by Engie

Même EDF a du réagir pour faire face, en proposant une offre discount, EDF Digiwatt, accessible uniquement en ligne et proposant une remise de 5 % par rapport au tarif réglementé.

Changer de fournisseur d’électricité est devenu une habitude chez les usagers, et cette guerre des prix contribue à cette tendance, que les pouvoirs publics ont cependant encadrés. Quel que soit le fournisseur choisi, les usagers peuvent se rassurer puisque le service technique est similaire pour tous.

Des solutions nombreuses pour faire baisser sa facture d’électricité

Puisque le marché de l’électricité est devenu un marché presque comme les autres, les acteurs multiplient les offres pour attirer les nouveaux clients. Ainsi, Mint Energie veut-il séduire les Françaises et les Français en leur proposant une énergie verte mais aussi une application mobile pour suivre leur consommation en temps réel.

De son côté, l’offre Energies de Leclerc a décidé d’offrir 20 % de remise supplémentaire à ses abonnés, utilisables sous formes de bons d’achat valable dans les hypermarchés éponymes. Engie a décidé, quant à lui, d’offrir 20 € pour chaque parrainage, une manière de fidéliser sa clientèle tout en augmentant son nombre de clients.

Le consommateur a donc désormais du mal à faire son choix en toute connaissance de cause, bien que de nombreux comparateurs se soient créés à cette destination. Face à cette multiplication des offres, l’association UFC Que choisir a initié les achats groupés d’abord pour le gaz puis pour l’électricité. D’autres ont suivi, au vu du plébiscite des consommateurs. Certaines de ses opérations ont permis d’obtenir des remises dépassant 20 % , rebattant alors les cartes de la concurrence.

Bien qu’il existe assurément des solutions pour payer moins cher son électricité, chaque usager doit dont prendre le temps d’analyser, de comparer avant de se décider. Un temps nécessaire à la gestion optimale de son budget.