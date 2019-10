Comment placer son argent en épargne ?

Epargne : comment placer son argent ?

L'offre d'épargne est devenue très étendue et il est complexe de s'y retrouver. Pour sélectionner la meilleure façon d'épargner ses économies, il faut se questionner sur l'objectif de cette épargne et la durée durant laquelle on souhaiter économiser. Voici quelques informations importantes pour bien comprendre où placer votre argent.

On épargne pour un projet

C'est l'occasion de mettre de l'argent de côté pour se lancer dans un projet qui vous tient à cœur. Choisissez d'économiser avec un Plan Epargne Logement pour envisager une acquisition immobilière. C'est une vraie solution pour mettre de l'argent de côté, qui sera bloqué pendant une certaine durée afin de vous donner la possibilité de vous constituer un futur patrimoine. Il faut néanmoins prendre en considération la nécessité de conserver de la liquidité. Avec le PEL, vous connaissez la date à laquelle vous pourrez profiter de cette somme épargnée.

Il est également possible de préparer sa retraite pour vivre des jours tranquilles et sereins. Cette épargne peut-être débutée dès les plus jeunes années. Il n'est pas nécessaire d'attendre d'être bien installé dans sa vie professionnelle pour épargner pour sa retraite. Les contrats d'épargne retraite sont accessibles dès les premiers mois d'une carrière professionnelle. Cela permet d'avoir accès à une pension de retraite plus aisée et confortable.

Il peut également être judicieux de placer de l'argent pour préparer l'avenir de ses enfants, pour acquérir une nouvelle voiture ou pour prendre des vacances très agréables. Optez alors pour un livret d'épargne qui vous laisse libre d'avoir accès à votre argent quand le besoin se fait sentir.

Les offres en la matière se sont nettement diversifiées avec l'apparition des banques en ligne. Si aucune ne se positionne comme la solution idéale en raison des besoins différents d'une personne à l'autre, il convient de comparer les avantages proposés par les banques en ligne et les banques classiques. Chacun y trouvera l'offre d'épargne la plus adaptée à ses besoins.

Une épargne sécurisée

Ce type d'épargne regroupe en général l'argent que vous allez consacrer à d'éventuelles dépenses non prévues. L'épargne est en effet indispensable pour faire face aux aléas de la vie quotidienne. Cette somme d'argent est mobilisable rapidement et vous permet d'assumer toutes vos dépenses. Il sera alors important de ne pas choisir une épargne avec risque.

Il est préférable de sélectionner une rémunération certaine avec un taux moins élevé qu'une épargne avec risque en capital. Si vous souhaitez épargner sur une durée assez longue, choisissez des options durables avec une solution à moyen ou long terme. Il est possible de répartir vos économies sur plusieurs solutions d'épargnes. Optez pour un mélange entre fonds d'action et obligations afin de limiter les risques de vos placements.

Optez pour une épargne plus rémunératrice

On vous conseille ce type d'épargne si vous aimez le risque ! Il faut accepter de pouvoir perdre un peu de votre capital en fonction de la fluctuation du marché. Cette épargne est à réserver pour les personnes qui ont une situation assez stable pour pouvoir faire face à une perte de capital. Dans cette offre, il est possible de choisir le type de risques que vous souhaitez accepter.

On pense notamment à l'assurance-vie avec une partie du capital qui est assurée et l'autre qui évolue selon l'état de santé du marché mondial. Le capital investi peut être soumis à une perte si vous optez pour une assurance-vie à risque important. Si vous voulez être certain de ne pas trop perdre (mais aussi de gagner moins), sélectionnez un risque modéré.

Le type d'épargne à choisir est à définir selon la durée durant laquelle vous souhaitez placer votre argent, mais aussi ce que vous souhaitez faire de cette somme économisée.

Article Partenaire