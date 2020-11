Commerces non essentiels vs Amazon, Fnac – Darty , … un match perdu d’avance ?

Amazon, Fnac – Darty, … les commerces non-essentiels dénoncent une concurrence déloyale qui prend de multiples formes. Et avec les fêtes de fin d’année qui approchent, les tensions se cristallisent de plus en plus.

Depuis le 30 octobre, ce sont environ 200.000 magasins qui auraient dû fermer leurs portes en respect du confinement. Le décret du gouvernement liste précisément les secteurs d’activité considérés comme essentiels. On retrouve dans cette liste le commerce d’ordinateurs, de télécommunication, de papeterie…

C’est en application de ce décret, que le réseau Fnac Darty a maintenu ses 727 points de vente ouverts, déclenchant la colère des petits commerçants et la réaction de certains maires de France, qui ont publié des décrets autorisant l’ouverture des commerces de leur commune. Face à la contestation, qui prenait de l’ampleur, le premier Ministre Jean Castex a confirmé que les commerces non essentiels ne pourrait pas rouvrir leur porte, mais que dès mardi les grandes enseignes ne pourraient plus laisser leurs rayon non essentiels ouverts.

Le pré Black Friday d’Amazon, un vase qui déborde …

De son côté, Amazon avait lancé ses opérations commerciales en vue de préparer le Black Friday et vendredi, alors que les magasins physiques devaient fermer, le géant américain du e-commerce inondait les ondes radio notamment avec des promotions alléchantes et des slogans plus que contestables en période de confinement : "Achetez en avance pour Noël et détendez-vous". Cette opération commerciale, initialement prévue du 26 octobre au 19 novembre, a été suspendu tout comme l’ont également annoncé d’autres sites comme Rakuten ou encore Cdiscount.

Cela n’empêchera pas les GAFA de profiter de la situation, comme ils le font depuis le début de la crise. Après un second trimestre plus que réussi (+ 40%), le 3ème trimestre d’Amazon (+40 %) reste historique, d’autant plus que le déconfinement aurait pu freiner cette croissance continue.

Et le sujet reviendra vite au centre des débats avec la Black Friday Week (à partir du 19 novembre) Cette semaine de promotions en tout genre doit conduire à l’opération commerciale désormais la plus intense dans le calendrier français : Black Friday (27 novembre), soit 4 jours avant la … fin du confinement fixé au 1er décembre.