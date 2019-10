Conciergerie Airbnb : une aide d’expert pour louer à coup sûr

PARTENAIRE - Les plateformes de location saisonnière de particulier à particulier connaissent un engouement fort. Mais il n’est pas si simple de préparer le texte de son annonce, réaliser de belles photos, rédiger la description des équipements, et retranscrire l'attractivité et l’ambiance de son quartier. L’activité d’hébergeur peut devenir chronophage et le manque d'expérience peut décourager certains propriétaires de se lancer dans l'expérience. Les services de conciergerie Airbnb, Abritel ou Homelidays proposent une aide qui permet de se lancer, et surtout de garantir des visiteurs!

Gestion de la location simplifiée

Gérer la location de son appartement paraît simple, mais les tâches très techniques ne manquent pas : optimiser le taux d'occupation, accueillir le locataire et faire le ménage avant et après son départ, tout cela demande savoir-faire et temps. De plus, l’offre de logement sur les plateformes de location de courte durée est importante. Pour que votre location soit repérée et choisie mieux vaut une main experte, qui sache mettre en évidence les avantages de votre offre.

GuestReady, société de conciergerie de location de vacances, propose par exemple un service de conseil pour optimiser son annonce. Alexander Limpert, co-fondateur de GuestReady, explique que grâce à leur connaissance de l'algorithme de Airbnb, ses équipes savent comment optimiser une annonce sur le site. Pour que cette dernière ait une bonne visibilité, plusieurs critères doivent être pris en compte : la fréquence d’évolution des prix, les photos, le temps de réponse, etc.

Une meilleure visibilité permettra d’augmenter le taux d’occupation du bien et une gestion plus intelligente des prix proposés par le propriétaire.

Une conciergerie haut-de-gamme pour se différencier de la concurrence

Le secret de GuestReady pour dominer le marché très concurrentiel des conciergeries ? Offrir un service “premium”. Pierre Rouleau, Directeur Général France de la start-up, expliquait au Salon National de l’Immobilier de Paris, que sa société “s’inspire des plus grands hôtels parisiens pour offrir un service étoilé”. Vos hôtes fêtent leur anniversaire de mariage ? GuestReady leur propose bouquet de roses, du champagne et des pétales de fleurs sur le lit; pour les habitués aux prestations des grands hôtels, c’est taxi, bagagerie et réfrigérateur rempli. Tout pour gâter les clients.

Les grands événements: une opportunité pour les loueurs

Pendant les grands événements parisiens ( foires, festivals, salons, etc.) les hôtels sont pleins, c’est donc une occasion à ne pas manquer pour louer son logement et faire appel à la conciergerie. GuestReady a vérifié l'hyper rentabilité de la location à ces périodes. Pour la Fashion Week, par exemple, les logements Airbnb dans les lieux très prisés comme les Champs-Elysées (8ème arrondissement) profitent d’une augmentation de 30% de leurs tarifs.

Ce type de solution vous coutera une commission minimum de 18% en fonction du niveau de prestation choisi, mais c’est la garantie d’un confort de gestion et d’une activité de location simplifiée.