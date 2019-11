Crédit, endettement… : investir intelligemment pour mieux s’enrichir

Vous souhaitez diversifier votre patrimoine financier ? Réaliser de nouveaux placements ? Quel que soit votre projet d’investissement, celui-ci va probablement générer de l’endettement. Pour anticiper au mieux cette situation et investir dans les meilleures conditions, plusieurs solutions existent. Parmi elles : le rachat de crédit et l’investissement en SCPI.

Investissement à long terme : réduire vos mensualités grâce au rachat de crédit

Le rachat de crédit ou « regroupement de prêts » peut être particulièrement intéressant dans le cadre d’un projet d’investissement à long terme (immobilier par exemple).

Cette opération - qui peut être réalisée auprès d’un courtier en rachat de crédit comme Empruntis - permet de rééquilibrer votre endettement en réduisant les mensualités de vos différents crédits.

En effet, ces derniers étant regroupés, vous n’obtenez plus qu’une seule et unique mensualité, adaptée à votre budget, l’’objectif étant de vous faire bénéficier d’un meilleur taux d’intérêt.

Les agences de crédit immobilier s’occupent également de fusionner la durée globale de vos crédits.

Les économies ainsi réalisées grâce au rachat de crédit pourront alors être réinjectées dans le cadre d’un investissement dans un programme immobilier, par exemple.

Gestion simplifiée (un seul crédit), transparence améliorée (un seul interlocuteur) : le rachat de crédit peut être une bonne alternative pour envisager un nouvel investissement !

SCPI et assurance-vie : de nombreux avantages

Parmi les différents types d’investissement immobilier possibles, on retrouve l’investissement en SCPI.

Il s’agit d’un placement immobilier locatif à long terme qui permet à ses bénéficiaires de diversifier leur épargne en s’acquittant de toute contrainte de gestion.

Les avantages sont nombreux : mutualisation des risques (vous n’investissez pas dans un seul bien mais dans plusieurs biens), rendement, flexibilité…

De plus, en matière de SCPI, différentes méthodes d’investissement s’offrent à vous : au comptant, à crédit, en démembrement ou encore via un contrat d’assurance-vie.

Cette dernière peut être particulièrement intéressante si vous projetez un investissement à long terme car elle permet de bénéficier de nombreux avantages fiscaux.

En effet, en choisissant d’investir via la SCPI assurance vie , vous ne serez pas soumis(e) à la fiscalité des revenus fonciers et de la plus-value (notamment pour la revente de vos parts de SCPI).

Un excellent moyen de rationaliser votre investissement en profitant d’une réduction d’impôts !

À l’image de tout type d’investissement en SCPI, l’assurance-vie vous permet de diversifier votre patrimoine financier en profitant d’une mutualisation des risques puisqu’il s’agit d’investir dans plusieurs biens de natures différentes et répartis géographiquement.

De plus, vous n’ aurez pas à vous soucier de la gestion des biens puisque celle-ci est entièrement prise en charge par la société de gestion que vous aurez choisie. Leur objectif ? Valoriser leur patrimoine et, par conséquence, vos revenus.

Un projet d’investissement (immobilier ou non) nécessite toujours une bonne préparation. Parce qu’il vous engage sur le long terme et présente des enjeux forts, il est important de bien en mesurer les risques et la capacité d’endettement qui est la vôtre. En choisissant des solutions adaptées à votre situation et à votre budget, vous optimiserez non seulement la performance de votre investissement mais vous assurerez par la même occasion une stabilité financière durable.