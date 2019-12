Découvrez l'expertise lesfurets en simulation de prêt immobilier !

La souscription a un prêt immobilier n’est pas un acte qui s’improvise, elle engage à effectuer un remboursement sur plusieurs années, et pour réaliser une souscription dans les meilleures conditions, il faut préalablement mettre toutes les chances de son côté.

En effet, selon les établissements bancaires, les modalités du prêt peuvent sensiblement varier : durée de l’emprunt, taux des mensualités, taux d’intérêt… Chacun de ces critères doit être pris en compte avant de faire son choix, et pour réaliser une simulation de prêt immobilier, il est conseillé de les analyser en toute neutralité, grâce à l’aide précieuse d’un comparateur en ligne.

Un outil neutre et personnalisable !

Certaines banques proposent aujourd’hui de réaliser une simulation de prêt via leur site internet, mais cette technique de recherche est pourtant loin d’être optimale. En effet, ce genre de simulation vous donne exclusivement accès aux offres de prêt proposées par l’établissement bancaire en question, ce procédé est donc très incomplet, car la simulation de prêt immobilier fait totalement abstraction des offres de la concurrence, alors qu’elles sont peut-être plus avantageuses pour vous. Pour faire un véritable tour d’horizon des offres disponibles, il est nettement plus recommandé de passer directement par un comparateur en ligne. Sur lesfurets.com, vous pouvez simuler votre prêt de façon très précise, car avant de réaliser sa recherche d’offres auprès de l’ensemble des banques, le comparateur réalise plusieurs estimations : quelle est votre capacité d’emprunt, quelles mensualités vous pouvez rembourser, quel va être le montant de vos frais de notariat…

Vous êtes par ailleurs totalement libre de changer certains critères de votre simulation de prêt, ce qui vous permet d’envisager différents scénarios possibles. Vous pouvez par exemple modifier vos mensualités à rembourser, ou encore votre apport personnel…

En quelques minutes seulement, le comparateur établit votre type de profil et cela lui permet de vous soumettre des offres personnalisées, adaptées à votre situation et à vos capacités d’emprunt.

Comment réaliser sa simulation de prêt immobilier ?

La simulation de prêt sur un comparateur en ligne est très facile à réaliser : il vous suffit de prendre quelques minutes pour répondre au questionnaire préalablement fourni en ligne, puis le comparateur s’occupe du reste ! En effet, grâce aux informations communiquées dans le questionnaire, les recherches du comparateur peuvent tenir compte de tous les éléments relatifs à votre profil. Par conséquent, toutes les offres proposées seront adaptées à ce que vous avez indiqué concernant vos revenus mensuels, votre situation professionnelle, le type de bien que vous souhaitez acquérir… Vous n’avez donc pas à perdre de temps à faire du tri parmi différentes propositions, car la recherche soumise par le comparateur en ligne a déjà fait l’objet d’une présélection. Cette recherche, totalement gratuite, n’induit aucun engagement, et vous pouvez très bien effectuer une simulation de prêt sur le comparateur à titre informatif, avant de directement vous rapprocher d’une agence bancaire si vous le souhaitez. Quoiqu’il advienne, cette simulation en ligne a l’avantage de vous donner une idée plus précise de votre situation et de vos capacités d’emprunt, et le fait d’avoir déjà une bonne connaissance de votre dossier vous place en meilleure position pour négocier votre prêt, ou même pour mettre plusieurs établissements bancaires en concurrence.

Pour anticiper au mieux votre prêt et les frais qu’il va engager, la simulation de prêt sur un comparateur en ligne est incontestablement la technique la plus astucieuse. En faisant appel à son expertise, vous prenez une longueur d’avance, car vous êtes mieux renseigné sur vos capacités d’emprunt, et vous pouvez même utiliser le comparateur pour vous orienter vers les offres de prêt les plus compétitives.