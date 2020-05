Depuis janvier, le chômage a explosé de plus de 30 %. Et cela s’accélère encore !

Tous les spécialistes le prédisaient et Bruno Le Maire, Ministre de l’Economie, avertit les citoyens depuis des semaines. La crise sanitaire sera suivie d’une crise économique d’une ampleur inédite.

La publication des études statistiques de Pole Emploi transforme ces prédictions en une triste réalité. Le nombre de demandeurs d’emploi sans aucune activité professionnelle (catégorie A) s’est envolé de 22.6 % pour le seul mois d’Avril. Une situation inédite depuis la création de ces indicateurs en 1996.

La barre des 4 millions de chômeurs franchie

843.000 personnes supplémentaires ont donc été comptabilisées pour le seul mois d’avril. Une hausse spectaculaire, qui s’explique par :

Les « petits boulots » ont disparu supprimant la possibilité pour un grand nombre de demandeurs d’emplois de garder un lien avec le monde du travail

supprimant la possibilité pour un grand nombre de demandeurs d’emplois de garder un lien avec le monde du travail Des entreprises, durement impactées par la crise, ont dû licencier et/ou ne pas renouveler des CDD, des contrats d’intérim, …

A fin avril, la France comptait 4,575 millions de chômeurs, et depuis fin janvier, c’est une hausse de 30.3 % du nombre de demandeurs d’emplois (+ 1.065 million). Des chiffres qui révèlent l’ampleur de la crise économique, et désormais nous ne sommes plus dans le domaine de la prédiction mais bien dans le constat d’une réalité, qui risque de se dégrader encore dans les semaines et les mois à venir.