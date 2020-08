Elon Musk, l’homme qui rêve du monde de demain et le met en scène

C’est un des hommes les plus puissants et naturellement les plus médiatisés au monde. Et pourtant Elon Musk continue de diviser, alors génie visionnaire ou dirigeant autoritaire ?

Elon Musk est devenu, en 2020, la 4ème plus grosse fortune au monde, détrônant au passage le français Bernard Arnault. L’actuel patron de Tesla et de Space X notamment a fait couler beaucoup d’encre, certains le présentant comme un dirigeant autoritaire et lunatique, d’autres le présentant comme le plus grand génie visionnaire de notre époque.

Un créatif touche-à-tout qui irrite ou suscite la passion

Après avoir révolutionné le paiement sur Internet avec PayPal, Elon Musk décide en 2004 de rejoindre l’aventure Tesla. Il est l’un des rares à croire à l’avenir du marché de la voiture électrique à cette époque, et force est de constater qu’il s’est inscrit dans l’air du temps. Aujourd’hui, l’entreprise Tesla est devenue la première capitalisation boursière du secteur automobile au monde, et avec les 21 % de capital, qu’il détient, Elon Musk ne peut que s’en féliciter. Pour en arriver là , il n’a pas hésité à prendre des décisions considérées comme irréfléchies par certains. Ainsi, au printemps, il décidait de rouvrir ses usines de production malgré les interdictions officielles, coronavirus oblige. Il était prêt à se « faire arrêter ».

Audace ou totalitarisme du management, les avis divergent mais les résultats sont là. L’action Tesla a bondi de plus de 339 % depuis le début de l’année 2020.

Des visions de génie pour le monde de demain ?

Avec Space X, Elon Musk s’est là encore lancé sur un marché, celui du voyage spatial, longtemps décrié. Et pourtant depuis 2002, Space X peut s’enorgueillir d’une centaine de vols mais aussi d’un vol habité en juillet dernier. Environ 600 satellites ont déjà été mis en orbite sur les 12.000 prévus dans le cadre du projet Starling. Cette ambition d’Elon Musk, à l’horizon 2025, vise à proposer un accès internet à l’ensemble de la population.

Et ce ne sont ici que deux des nombreuses entreprises, dans lesquelles Elon Musk est engagé. Son rêve martien a fait couler beaucoup d’encre, mais le milliardaire américain n’en démord pas, Space X proposera un vol habité vers Mars dans un futur proche (ou pas ?). Il en est de même de son projet d’Hyperloop, devant permettre de relier Los Angeles à San Francisco en 45 minutes seulement.