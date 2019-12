Noël: oubliez le papier cadeaux, vive le Furoshiki!

L’emballage cadeau de Noël constitue un plaisir pour certains, une corvée pour d’autres. Le Furoshiki et sa technique japonaise de pliage de tissu, peut redonner du coeur à l'ouvrage en offrant une alternative élégante au traditionnel papier cadeau. Et réutilisable.

Venue du Japon, cette technique pour emballer ses cadeaux, a fait son apparition au VIIIème siècle. Il s’agissait alors de trouver des moyens pratiques pour emballer et transporter ses effets personnels sans risques de détérioration ou de casse. Mais aujourd'hui grâce à cette technique de pliage d’une pièce de tissus, chacun peut imaginer un emballage cadeau original et élégant. Traditionnellement, le Furoshiki, qui peut désigner cette technique d’emballage comme la pièce de tissus elle-même, permet de faire le choix d’étoffe, décorée de motifs japonais. Mais avec l’arrivée de cette tradition japonaise sur le vieux continent, les tissus utilisés prennent aujourd’hui toutes les couleurs et tous les motifs.

Un emballage élégant et réutilisable

Présentant de grandes similitudes avec l’origami, l’art du pliage du papier, le Furoshiki constitue une solution écologique. Le tissu utilisé pourra être réutilisé encore et encore, permettant d’oublier les 50 millions de rouleaux de papier cadeaux utilisé chaque année dans la grande majorité non recyclables. Un avantage imparable, non?