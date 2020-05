Enseigner ou sociabiliser, quel rôle pour l’Ecole en période de déconfinement ?

Alors que le premier Ministre s’annonce à présenter les mesures de la seconde étape du déconfinement, écoles et collèges tirent un premier bilan de ce retour à l’école des élèves.

Il est difficile d’en tirer un enseignement général, puisque chaque collège a adopté une organisation unique, mixant l’accueil des élèves et la poursuite de l’enseignement à distance.

On peut se féliciter du respect des gestes barrières et des mesures sanitaires mises en place. En revanche, de nombreux parents d’élèves et d’enseignants s’interrogent quant à « l’utilité pédagogique » d’une telle rentrée post-confinement.

(Re)tisser du lien avant tout pour raccrocher les élèves

Difficile en effet de parler de continuité pédagogique ou même de projet d’enseignement, quand une minorité d’élèves est accueillie en présentiel. En revanche, cela permet de tisser des liens, de renouer le contact et de sortir les élèves d’une sphère privée, devenue pour certains trop « oppressante ».

Un professeur explique ainsi :

« Avec le distanciel, le plus difficile est de ne pas « sentir la classe ». Croiser un regard, observer une attitude ou un comportement, bref faire vivre mon enseignement. »

La sociabilisation fait partie du rôle de l’Education Nationale, et depuis le début du déconfinement, c’est même devenu un axe prioritaire. En revanche, il faudra bien adopter avant la rentrée de septembre un projet pédagogique, prenant en compte ces nouvelles contraintes et celles, qui pourraient venir s’y greffer pendant la période estivale. La question de la rentrée de septembre est déjà sur toutes les lèvres…