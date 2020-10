Fonds de solidarité, un retour attendu et un renforcement annoncé des aides pour une meilleure protection

Comme au printemps, le fonds de solidarité doit protéger les indépendants et les PME, et le gouvernement a décidé de renforcer les dispositifs d’aide tant dans l’importance de l’aide apportée que dans l’élargissement des entreprises et professionnels éligibles.

Le reconfinement, bien qu’il ne soit plus synonyme d’un arrêt de l’activité économique comme au printemps dernier, aura des conséquences désastreuses sur bon nombre d’entreprises mais aussi d’indépendants. Ces derniers comme les PME pourront compter sur le fonds de solidarité, qui est entièrement réactivé.

Ce fonds de solidarité est même largement renforcé, puisque selon les estimations de Bercy, il devrait bénéficier à plus de 1.6 millions de PME et d’indépendants. Désormais, il sera accessible à toutes les entreprises comptant moins de 50 salariés (contre 20 au printemps dernier).

Le fonds de solidarité, dont les modalités et les conditions d’éligibilité restent similaires à celles du printemps dernier, se traduit donc par

Aide de 1.500 € mensuels pour tous indépendants et PME à la seule condition de connaitre une baisse de chiffre d’affaires d’au moins 50 % par rapport à l’année précédente

à la seule condition de connaitre une baisse de chiffre d’affaires d’au moins 50 % par rapport à l’année précédente Aide mensuelle pouvant atteindre 10.000 € pour toutes les entreprises ayant fait l’objet d’une fermeture administrative

Aide mensuelle pouvant atteindre 10.000 € pour les entreprises en activité les plus impactées par la crise (secteur S1 et S1 bis : tourisme, HCR (hôtellerie, café, restauration, de la culture, du sport, de l’événementiel) dès lors qu’une baisse de 50 % de leur CA est constatée

C’est donc un effort conséquent, qui est fait pour aider les PME et les indépendants à surmonter cette nouvelle période de confinement. Le Ministre de l’économie a estimé le coût de ce fonds de solidarité à 6 milliards d’euros pour le seul mois de novembre, soit autant que les dépenses déjà enregistrées depuis mars dernier.