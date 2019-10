Hausse des retraites complémentaires au 1er novembre : une première depuis 4 ans !

4 ans, que les retraites complémentaires n’avaient pas été revalorisées. Ce sera chose faite dans quelques jours, puisque la création du nouveau point Agirc-Arrco s’est doublée d’une indexation de ce dernier sur l’inflation moyenne.

Le gouvernement a ouvert, depuis quelques jours, la plateforme officielle devant permettre à chacun de donner son avis sur la grande réforme du système des retraites en France. Cette consultation citoyenne devrait permettre au gouvernement de concrétiser ce projet d’une retraite universelle. En attendant les résultats de cette dernière, certains retraités auront la bonne surprise de voire leur pension de retraite augmenter, et ce dès le premier novembre.

Augmentation des retraites complémentaires dès le 1er novembre

Bien que les citoyens attendent une profonde transformation de leur système de retraite dans les mois et les années à venir, des mesures ont été prises ces derniers mois pour répondre à certaines revendications portées par les plus petites retraites. Ainsi, plusieurs décrets ont modifié les règles de fonctionnement des retraites complémentaires. Depuis le 1er janvier dernier, le point Agirc-Arrco remplace les deux systèmes employés jusque-là, et en avril, un décret a été signé revalorisant la valeur de ce point.

La mesure est importante, puisque depuis 4 ans, le montant de ces retraites complémentaires était gelé. Il s’agit donc d’aligner le point Agirc-Arcco sur moyenne annuelle de l’inflation, et la dernière estimation de l’INSEE, en la matière, fait état d’une hausse des prix de 1 %.

La valeur de service du point Agirc-Arcco sera porté à 1.2714.

Un paiement en novembre, une bonne nouvelle pour les retraités

La revalorisation de la retraite de base, dont le mode de calcul retenu est plus complexe que celui retenu pour les retraites complémentaires, n’interviendra qu’en janvier 2020. En revanche, les retraités Français percevront cette revalorisation dès le paiement de novembre 2019, ce qui constitue une bonne surprise.

En effet, les retraites complémentaires sont payées en avance, contrairement à la retraite de base qui est payée à terme échu. Les règles de fonctionnement de ces retraites complémentaires stipulent en outre, que le paiement des pensions est déclenché le 1er jour de chaque mois, sauf si ce dernier est férié. Le 1er novembre étant férié, et tombant un vendredi, l’Agirc-Arrco attendra donc le 4 novembre pour mettre en paiement les droits de chaque retraité. Un effet calendaire, qui permettra à chacune et chacun, de percevoir cette revalorisation avec un mois d’avance.