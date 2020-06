Impôts sur les revenus 2020: dates limites et nouveautés de votre déclaration

Jusqu’à quelle date effectuer votre déclaration de revenus selon votre département de résidence ? Quelles sont les nouveautés de l’année et notamment le fonctionnement de la déclaration pré-remplie et le prélèvement de l’impôt à la source ? Zoom sur la déclaration de revenus 2020.



Selon la région dans laquelle vous résidez, il ne vous reste qu'un jour à 8 jours avant d’envoyer votre déclaration de revenus. La date limite est en effet fixée au 4 juin (pour les départements 1 à 19 et étranger), au 8 juin (pour les départements 20 à 54) et au 11 juin pour les départements 55 à 976. Les personnes qui déclarent leurs revenus sur papier ont cette année un délai supplémentaire, en raison de la crise sanitaire liée au Covid-19 : ils devront renvoyer leur déclaration par courrier avant le 12 juin, cachet de la Poste faisant foi.



Vous avez certainement reçu une déclaration pré-remplie par La Poste via le site impots.gouv.fr. Elle comporte déjà vos revenus salariés, votre retraite ou les intérêts et dividendes le cas échéant. A noter que la déclaration de revenus 2020 détaille déjà les sommes déjà prélevées au titre du prélèvement à la source. N’oubliez pas, cependant, de vérifier que les sommes reportées sont bien exactes.

Sans oublier que, dès cette année, d’autres types de revenus figurent d’ores et déjà sur cette déclaration pré-remplie : les revenus de capitaux mobiliers, les plus-values mobilières ainsi que les dépenses éligibles au crédit d’impôt « service à la personne » qui ont été déclarés via les dispositifs Cesu ou Pajemploi.

Vérifier votre déclaration tacite avant sa validation automatique

Si toutes ces informations pré-remplies sont exactes, il ne vous reste plus rien à faire ! Le Trésor Public met en effet en place cette année la « déclaration tacite » qui permet une validation automatique en cas de non-retour de votre part.



Cependant, veillez à ce que tous les points qui pourraient ouvrir droit à une déduction fiscale ou à un crédit d’impôt soient bien exploités.

Pensez à déduire vos frais de garde et de services à la personne

Si vous avez des jeunes enfants à charge, songez à déduire les éventuels frais de garde (chez une assistante maternelle ou en crèche par exemple), mais aussi chez vous : les frais engagés pour la garde des enfants de moins de 6 ans donnent en effet droit à un crédit d’impôt de 50%.

Si vous recourez aux services d’un employé à domicile déclaré via les dispositifs Cesu et Pajemploi, vous pourrez également prétendre à recevoir un crédit d’impôt, dans la limite de 12 000 à 15 000 euros engagés, selon la composition du foyer fiscal.

Une case spéciale pour les dons à Notre-Dame et les heures supplémentaires

Vous avez des dons à des associations en 2019 ? N’oubliez pas de les déclarer ! Notez que les dons effectués pour soutenir la conservation et la restauration de la cathédrale Notre-Dame de Paris après l’incendie d’avril 2019 font l’objet d’une nouvelle case spécifique (7UE). Ils ouvrent en effet droit à une réduction d’impôt exceptionnelle égale à 75% des versements, dans la limite de 1000 euros.



Autre nouveauté à noter : si la défiscalisation des heures suplémentaires a été annoncée en 2019 (dans la limite de 5000 euros par an) suite à la crise des gilets jaunes, celles-ci doivent être déclarées dans les cases 1GH et 1JH de la déclaration de revenus. Elles doivent en effet être prises en compte dans le calcul du revenu fiscal de référence.