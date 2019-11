Investir dans une résidence service, un moyen sûr pour préparer sa retraite

La résidence service représente un investissement immobilier plus rentable que bien d’autres types de biens immobiliers. Il faut cependant respecter des règles précises pour pouvoir prétendre à bénéficier des nombreux avantages qui y sont rattachés.

Investir dans l’immobilier reste une des solutions les plus adaptées pour se constituer un capital ou pour préparer sa retraite. Investir dans une résidence service offre un taux de rentabilité bien supérieur à d’autres types de placement, puisqu’il peut atteindre 4.25 % / an. Comment en profiter et quels sont les avantages ? Un mode d’emploi pour tout savoir de ce type d’investissement, qui nécessitera toujours de faire appel à un spécialiste reconnu.

La résidence service, des biens identifiés et répondant à des besoins spécifiques

Comme son nom l’indique, une telle résidence propose des services à ses occupants. Pour permettre de bénéficier de tous les avantages imaginés par le législateur, la résidence doit au moins proposer 3 des 4 services suivants :

L’accueil

Le petit-déjeuner

La fourniture du linge

Les prestations de ménage

Bien d’autres peuvent venir compléter cette liste. Le choix d’investir dans une résidence service implique donc de s’adresser à certaines catégories de personnes, que nous pouvons classifier en 4 grands types :

Les résidences pour les étudiants

Les résidences hôtelières de type Appart’hôtel qui s’adressent aux touristes et aux professionnels en déplacement

Des résidences seniors avec des aménagements spécifiques

Les établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD)

Les avantages liés à l’investissement dans une résidence service

Pour commencer, un tel investissement implique que la gestion du bien immobilier soit pris en charge par un gestionnaire agréé, en charge de meubler l’appartement mais aussi de rechercher les locataires. Les revenus de l’investisseur sont ainsi sécurisés, puisque le versement des loyers est assuré par le gestionnaire.

Pour inciter les contribuables à investir dans une résidence services, les services de Bercy accordent la récupération automatique de la TVA, soit 20 % de l’investissement réalisé. Cette récupération est automatique, à charge pour l’investisseur de conserver ce bien immobilier pendant 20 ans (en cas de revente au cours de cette période, un remboursement au prorata de la durée restante sera organisé).

Enfin, sur le plan fiscal, si les revenus locatifs annuels ne dépassent pas 23.000 €, l’investisseur est assimilé au statut de Loueur en Meublé non Professionnel (LMNP), lui assurant de bénéficier d’un abattement de 50 % des revenus locatifs générés. Le dispositif de défiscalisation Censi-Bouvard pourra également être applicable, avec un crédit d’impôt de 11 % pendant une période de 9 ans.