Janvier sans alcool: le gouvernement ne suit pas

Ne pas boire une goutte d’alcool pendant un mois. Cet engagement réunira à partir du premier janvier 2020 les participants au Dry January à la Française, une opération, que le gouvernement n’a pas souhaité soutenir.

Réduire sa consommation d’alcool fait partie des bonnes résolutions les plus plébiscitées par les Françaises et les Français à l’occasion du changement d’année. Mais c'est un peu quand on leur demande quelle est leur chaine préférée: on repond Arte tout en regardant TF1.

Et donc, cette volonté partagée par beaucoup n’a pas permis à la France de se laisser séduire par le Dry January, littéralement «Janvier Sec». Imaginée par les britanniques en 2013, cette opération propose à tous les participants de ne pas consommer une seule goutte d’alcool pendant le premier mois de la nouvelle année. Alors 2020, marquera-t-elle une première victoire pour l’opération en France?

Aucune goutte d’alcool en Janvier, une ambition louable

Les objectifs à l'origine de cette action sont multiples. Détoxifier l’organisme après les éventuels excès des fêtes de fin d’année, Puis permettre à chacun de prendre conscience que supprimer sa consommation d’alcool a des effets bénéfiques sur la concentration, la qualité du sommeil, et... fin des fins inciter chacun à réduire durablement leur consommation d’alcool pour le reste de l’année et les suivantes.

En même temps, une opération non validée par le gouvernement

Exportée dans de nombreux pays, cette opération devait être lancée officiellement en France pour cette nouvelle année sous le nom « Janvier sans Alcool ». Pourtant après des semaines de discussions et de concertation entre les associations, les acteurs du marché des vins et spiritueux, Agnès Buzyn, Ministre de la Santé, expliquait que l’opération n’avait «pas été validée».

Les associations de lutte contre les addictologies et contre l’alcoolisme se sont insurgées de cette décision, prise, selon eux, pour répondre au lobbying des vignerons et des industriels concernés. La Fédération Française d’Addictologie (FFA) a même décidé de lancer sa propre opération « Mois Sans Alcool » en créant son propre hashtag #LeDéfiDeJanvier et une page Facebook dédiée

L’absence du soutien des autorités publiques donne moins de visibilité à l’opération, qui ne connaitra donc pas le succès du Mois sans Tabac notamment. Les organisateurs de ce Dry January à la Française ne désespèrent pas de convaincre les autorités publiques pour l’édition de 2021, soulignant qu’avec 42.000 morts par an, l’alcool reste la seconde cause de mortalité évitable en France.