Jours fériés et week-end prolongés en 2020

Les jours fériés en 2020 ouvrent de nombreuses possibilités pour des week-ends prolongés ou des mini-semaines à s’offrir tout au long de l’année. Alors c’est le moment ou jamais de bien regarder le calendrier, prendre les bons jours de vacances pour se préparer une année bien malicieuse.

Comme chaque début d’année, ces premiers jours de 2020 sont l’occasion pour chacun de s’engager dans de bonnes résolutions. Et certains pensent déjà aux vacances de rêve, qu’ils espèrent pouvoir vivre tout au long de l’année. Et bonne nouvelle, pour ceux dont le métier s'y prête, cette année sera propice aux week-ends et aux escapades, alors avant de retrouver le rythme effréné du quotidien, autant penser dès à présent comment profiter pleinement des jours fériés en 2020.

L'art de profiter des "ponts"

"Poser" une (ou plusieurs journées) de vacances en les associant à un jour férié permet de s’offrir des week-ends prolongés. Et en 2020, cela commence très fort, puisqu’en prenant deux jours (jeudi et vendredi 3), on peut bénéficier d’un repos de 5 jours, le 1er étant férié.

En mai, le 1er et le 8 mai tombent un vendredi, donnant droit à chaque salarié à un congé de fin de semaine de 3 jours, alors une journée prise (le jeudi ou le mardi) et on peut d’ores et déjà allonger la durée de l' escapade, qui prépare à l’été qui arrive. Avec le jeudi de l’Ascension (21 mai) et le lundi de Pentecôte (1er juin), prendre une journée offre un week-end de 4 jours.

Il en ira de même au mois de juillet, puisqu’il suffira de prendre le lundi 13 juillet pour bénéficier de 4 jours et bien commencer les vacances estivales. Le 1er novembre tombe un dimanche en 2020, en revanche le 11 novembre férié se retrouve au milieu de la semaine. Deux jours de congés pris à ce moment là permet de partir pour une petite semaine de 5 jours. Et pour les fêtes de fin d’année, Noël et le jour de l’An tombent un vendredi, offrant à chacun 3 jours de repos pour bien passer à 2021.