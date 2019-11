La Fiat Panda la plus chère du monde

Lors d’une vente aux enchères à Turin, une des nombreuses Fiat Panda 4X4 de Gianni Agnelli, l’emblématique héritier et dirigeant de Fiat des années 60 à 2000, a trouvé preneur pour 37000 €. De quoi rêver?

Le prix des voitures anciennes atteint aujourd’hui le niveau des plus belles œuvres d’art. Depuis quelques années, les voitures ne nos parents, ou de notre enfance, ce que l’on appelle les youngtimer sont plus accessibles que les Bugatti centenaires ou Porsche cinquantenaires et connaissent un succès grandissant… et des prix qui explosent.

Reine des Neiges

En 1993, Agnelli, grand amateur d’art mais aussi de voitures les plus extravagantes, a donc acheté plusieurs Fiat Panda 4X4, très connue dans les Alpes pour ses aptitudes à se faufiler par tous les temps sur les petites routes des stations de ski.

Pour la petite histoire, la station privilégiée de la famille Agnelli n’est pas Sestrières, station préférée des turinois, mais Saint Moritz, station plus huppée des Alpes Suisses.

Faut pas rêver

Cette petite Panda restera la propriété des Agnelli jusqu’en 2018. Ce qui différencie cette Panda 4X4 de celle du commun des mortels ? Un petit filet bleu et noir courre sous la ligne de caisse et certifie la signature de toutes les voitures possédées par la chic famille Agnelli. Un petit détail qui en plus de l’histoire particulière de cette auto donne l’essentiel de sa valeur.

Dans la Cote LVA (La Vie de l’Auto) une Fiat Panda 4X4 en bon état cote 4000 €, une Panda ordinaire 1300€. Il sera donc difficile de trouver acheteur de votre Panda au dessus de ce barême, à moins que Michaeal Jackson l'ai utilisée pour aller faire son shopping à Megève ... et que vous puissiez le prouver.