Le marché du garde-meuble en France

Le garde-meuble est considéré comme un endroit dans lequel, particuliers et professionnels peuvent stocker leurs meubles pendant un certain laps de temps. On retrouve le service de garde meuble traditionnel qui permet d’avoir accès à ses affaires pendant toute la durée du stockage ou encore les solutions de self-stockage qui permettent d’ajouter ou de retirer des biens comme bon nous semble. Aujourd’hui, on recense environ 650 sites de garde-meuble en France.

Le secteur du garde-meuble toujours aussi stable

Le secteur du self-stockage ne cesse d’attirer des clients. Mais comment cela fonctionne ? Le principe est assez simple : il s’agit de mettre à disposition des usagers un immeuble ou un hangar dans lequel seront disponibles des box individuels, gardés par des caméras de surveillance et un système de gardiennage.

Cette activité connaît une croissance de 16 % tous les ans et a pour avantage d’offrir des coûts fixes aux locataires. Le self-stockage ne date pas d’hier, car c’est un service qui est apparu aux États-Unis dans les années 60. Il n’est arrivé en France que dans les années 90. Un box est généralement disponible 24H/24 et 7J/7, pour une semaine, un mois, ou même une année entière.

Le service de self-stockage en France

Généralement, un garde meuble est de mise lors d’un déménagement. Vous aurez droit à un box sis dans un emplacement sécurisé, doté de caméras de surveillance. On vous donnera un code secret. En cas d’intrusion, vous serez alerté tout de suite.

Vous pouvez sélectionner le volume de votre box et il vous sera possible de demander l’accès à votre emplacement à tout moment. Il est à préciser qu’un besoin de stockage est de mise lors d’un changement de situation familiale, suite à un divorce, une naissance et surtout un déménagement. Le garde-meuble offre une solution plus flexible, sans durée d’engagement.

Mais quels sont les avantages du self-stockage ?

Un local bien sécurisé

Le box se situe dans un endroit sûr et à l’abri des intempéries. Vos affaires ne seront donc pas endommagées. Vous pouvez donc y conserver des biens fragiles et garder l’esprit serein, car ils disposent tous de dispositifs électroniques pour vous garantir une sécurité accrue.

Un accès simple

Le self-stockage est adapté pour les professionnels et les particuliers. Accessible à tout instant, seul le propriétaire de son emplacement aura droit à un code d’accès pour ouvrir le box. Le local est disponible 24H/24 et 7J/7.

Un espace important

Au fil du temps, vous pouvez accumuler de multiples affaires dans votre box. Pour éviter une maison encombrée ou des locaux professionnels trop étroits, c’est la solution idéale. En plus, il vous sera possible de choisir la taille de votre garde-meuble.

Un contrat flexible

Souvent sans engagement sur la durée, vous pouvez moduler votre contrat en fonction de l’évolution de vos besoins. C’est un avantage lorsqu’un changement de situation brutal arrive.