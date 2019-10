Une infirmière à domicile est-elle rémunérée l’équivalent d’un Happy meal par patient ?

C’est cette question, qu’a posé de manière polémique un professionnel de santé sur Twitter. Et cette interrogation a créé une polémique auprès des médecins, infirmières et autres professionnels de santé mais aussi auprès des patients.

Depuis des mois, une partie du personnel soignant des services d’urgences est en grève, dénonçant des conditions de travail jugées indignes. Des médecins, des infirmières, des masseurs kinésithérapeutes, des aides-soignantes, .., qui sont rejoints par leurs confrères et consœurs exerçant sous le statut libéral. Les professionnels de santé dits de ville soutiennent une grande partie des revendications du personnel hospitalier, et leur soutien prend de multiples formes. Un chirurgien-dentiste a créé ainsi la polémique en twittant, le 14 octobre dernier :

Une consultation chez le médecin ou le dentiste est moins chère qu’une coupe chez le coiffeur. Une infirmière à domicile est rémunérée l’équivalent d’un Happy meal par patient. Une séance de kiné est facturée l’équivalent d’un ticket de cinéma. Continuez de mépriser vos soignants.

En une semaine, ce message a été retweeté plus de 6500 fois et apprécié par plus de 13.000 utilisateurs de twitter. Un véritable engouement, qui a placé la rémunération des professionnels libéraux de santé au cœur du débat public.

Une visite chez le médecin moins chère qu'une coupe de cheveux ?

Certains médias se sont mêmes attachés à vérifier la véracité de ces informations, cherchant à savoir si la visite d’une infirmière à domicile était ainsi moins chère qu’un repas pour enfant chez le géant du Fast-food. 4 euros, c’est le prix payé pour un « Happy Meal » alors que le déplacement d’une infirmière libérale sera facturé au minimum 7 euros par la professionnelle de santé. Ces professionnelles libérales tendent néanmoins à souligner, qu’une fois les charges retirées, une visite à domicile peut vite atteindre le prix de ce menu enfant.

L’objectif du dentiste est atteint, car bien que les chiffres annoncés soient exagérés, nous nous posons tous la question de l’échelle de valeur. La faiblesse des rémunérations citées par le dentiste ne peut-elle pas expliquer, en partie, le désintérêt des étudiants pour cette profession ? N’est-ce pas une des causes de la désertification médicale, déplorée depuis des années par les pouvoirs publics ? Autant d’interrogations, qu’un simple message voulu, dès le départ, comme polémiste, a réussi à instaurer.

