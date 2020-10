Le Reconfinement va-t-il mettre à mort les commerces déjà largement éprouvés par une année noire ?

Alors que beaucoup de commerces indépendants comptaient sur cette période des fêtes de fin d’année pour sauver 2020, le reconfinement annoncé par Emmanuel Macron vient ruiner tout espoir ou presque.

A partir de demain, les commerces non essentiels devront donc garder porte close pour respecter le reconfinement annoncé par le président de la République. Déjà mis à mal par 6 mois d’activité fortement perturbé, les commerçants prédisent la faillite d’innombrables sociétés dans les semaines et les mois à venir.

Une trésorerie exsangue sans prévision d’une porte de sortie

Mise à mal par le confinement du printemps dernier, la trésorerie des commerces indépendants est au plus bas, et ne permet plus de surmonter une telle épreuve, selon les acteurs concernés. Pour l’Union des entreprises de proximité (U2P), le constat est sans appel :

« Nous sommes en train de perdre les trois principaux moteurs nécessaires à la vie des entreprises : confiance, activité et visibilité »

Et tous les secteurs d’activité soulignent les spécificités de leur domaine. Les commerces spécialisés dans les jouets et la décoration expliquent l’importance de la période dans la survie de leur entreprise. Les fleuristes, qui ont obtenu le droit de rester ouvert jusqu’à Dimanche, Toussaint oblige, alertent de l’arrivée des sapins de Noël dans quelques semaines, des sapins qui peuvent représenter jusqu’à 30 % de leur activité.

Tous dénoncent une concurrence déloyale, estimant que la Grande Distribution et les Pure Player vont engranger les bénéfices des achats de Noël, sans aucune concurrence. Plusieurs associations de commerçants ont déjà appelé les grands groupes de la distribution mais aussi les géants de la Toile à suspendre les promotions agressives pour ne pas « profiter d’une situation déjà dégradée ».