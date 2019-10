Hausse de l'allocation aux adultes handicapés (AAH) : elle augmente mais pas pour tout le monde

L’Allocation aux Adultes Handicapés est revalorisée de 40€ à partir du 1er novembre. Mais un quart des bénéficiaires qui vivent en couple devront s’en passer.

Comme cela avait été annoncé par le gouvernement, et par décret en date du 11 octobre, l’Allocation aux Adultes Handicapés est revalorisée : elle passe à 900€ mensuels au 1er novembre pour une personne seule. Cette augmentation de 40€ fait suite à une première revalorisation, appliquée en 2018 pour un montant de 50€ supplémentaires.

Ces mesures, promesse de campagne d’Emmanuel Macron, visent clairement à « améliorer le pouvoir d’achat des personnes en situation de handicap ». C’est d’ailleurs écrit en toutes lettres sur le site du secrétariat d’État auprès du Premier ministre chargé des Personnes handicapées. Effectivement, 1,1 million d’allocataires vont profiter de ce coup de pouce.

A lire aussi : Droit de vote des personnes en situation de handicap mental: une étape après l'autre

« L’AAH est une prestation de solidarité servie sous condition de ressources, précise le secrétariat d’État dans un communiqué. Si le bénéficiaire dispose de ressources personnelles ou s’il peut compter sur le soutien financier des autres membres de son foyer, la priorité doit être donnée à la mobilisation préalable de ces ressources ».

Des allocataires en couple privés d’augmentation

Cependant, certains adultes handicapés n’auront droit qu’à une revalorisation inférieure, tandis que d’autres, 67 500 pour être précis, devront tout bonnement s’en passer. Il s’agit des personnes en couple, mariées, pacsées ou en concubinage. Cette différence de traitement tient à un autre paragraphe du décret : la prise en compte du niveau de ressources du couple.

Le revenu annuel maximum varie ainsi de 19 505€ pour un couple sans enfant à charge à 40 145€ pour un couple avec quatre enfants. Jusqu’à présent, un membre pouvait prétendre à l’AAH si les ressources du couple n’excédaient pas 1,89 fois le plafond annuel maximal pour une personne seule. Le Code de la sécurité sociale ayant modifié par le décret du 11 octobre, les ressources devront désormais être limitées à 1,81 fois le plafond.

Passage automatique à la retraite

Le secrétariat d’État auprès des Personnes handicapées a annoncé une autre mesure concernant l’AAH, qui entrera en vigueur le 1er juillet 2020. Pour éviter des démarches administratives et surtout une absence temporaire de ressources, le passage de l’allocation à la retraite se fera automatiquement à l’âge légal de départ, c’est à dire 62 ans à taux plein.

L’Allocation aux Adultes Handicapés est versée aux personnes de plus de 20 ans, ou de plus de 16 ans pour les personnes qui ne sont plus à la charge de leurs parents, atteintes d’un taux d’incapacité de 80 %. Elle peut également être accordée, en l’occurrence par la CDAPH (Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées), pour un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 %, accompagné d’une « restriction substantielle et durable de l’accès à l’emploi ».