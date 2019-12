Les applications pour passer en 2020 tout en douceur !

Pour bien commencer l’année 2020, il existe aussi des applications devenues des incontournables paraît-il pour votre soirée de Nouvel an et pourune ambiance réussie et des souvenirs inoubliables en un clic. Nous avons testé.

L’année va commencer en musique….et en rythme. L’application Deezer permet de préparer les playlists à l’avance, et avec la fonction collaborative, chaque invité peut rajouter ses propres choix. Pour immortaliser ce réveillon, on pourra directemen les partager sur Instagram, Facebook.

Pour prolonger la fête l’application Dojo permet au parisiens de dénicher le restaurant qui peut être encore ouvert.

Une Saint Sylvestre en toute sécurité pour bien commencer l’année 2020

Après toutes ces folies, vient le temp de la réparation. Plus de taxis dans la rue pour rentrer avec un verre (au moins) dans le pif? Il est temps de télacharger l'application des Taxis G7 élue meilleure application de l’année dans la catégorie «Smart Car» au Trophée des Apps et de l’Internet mobile 2019, ou plus "moderne "à moins que cela ne soit déjà plus ancien l’application Uber, à moins que vous ne trouviez l’appli qui se chargera de trouver votre Sam quand l’heure sera venu.

Voilà de quoi passer une joyeuse Sainte Sylvestre, et une heureuse année 2020.