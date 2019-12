Yves Rocher élu site e-commerce préféré des Français 2019

La Nuit des Favor’i a permis aux Internautes de voter pour leur site préféré en 2019. Un podium qui a vu la consécration du géant de la beauté: Yves Rocher. Mais... Amazon, Ikea sont quand même champions dans leur catégories.

A l’heure des bilans en tout genre et des dossiers de prospective pour la nouvelle année à venir, les géants de la Toile ont découvert les avis des Internautes eux-mêmes. En effet, le jeudi 12 décembre dernier, au Palais de Tokyo (Paris), la nuit des Favor’i a permis de découvrir les 7 prix attribués par les Internautes et les 3 décernés par un Jury Spécial. Bien qu’Amazon soit déjà désigné, par les chiffres, comme le champion e-commerce de l’année 2019, cette cérémonie a laissé la place à l’émotion, à l’empathie et à l’originalité, que chacune des entreprises récompensées a réussi à susciter auprès des Françaises et des Français.

Le classement des internautes conforme à la réalité de terrain

Dans la catégorie des supermarchés en ligne, c’est E.Leclerc chez moi, le site internet du distributeur breton, qui a été décoré. Dans d’autres catégories, la décision des Internautes a été plus en rapport avec les classements traditionnels, que nous avons l’habitude de voir. Ainsi, Amazon s’impose comme le grand gagnant de la catégorie des produits techniques et électroménager, alors que Zalando confirme sa suprématie sur le domaine de la mode.

Le meilleur site internet de l'annéee 2019 decerné à Yves Rocher

La catégorie Meubles & Décoration a vu le sacre d’un commerçant habitué des podiums, puisque c’est le géant suédois, Ikea, qui s’est vu attribuer la récompense suprême. Et le site internet d’Yves Rocher se hisse à la première place pour ce qui concerne la beauté et le bien-être.

600.000 produits vintage chez Emmaüs

La soirée a néanmoins permis de vivre quelques moments de suspens, notamment quand il s’est agi de remettre le prix du meilleur espoir 2019. Label Emmaüs s’est vu récompensé de sa mission de reconversion, qui permet à la coopérative de proposer sur son site Internet plus de 600.000 produits vintage.

Question innovation, les Internautes ont plébiscité Misterfly, une application permettant d’obtenir le remboursement du prix des billets d’avion en cas d’annulation

Le moment tant attendu de la soirée, la remise du prix du meilleur site e-commerce 2019, a vu le site d’Yves Rocher récompensé pour la seconde fois. Que c'est beau!