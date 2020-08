Les Hommes les plus riches du monde en 2020 : un palmarès sans surprise !

Le classement des 20 personnalités les plus riches du monde a été publié, comme chaque année, par le magazine Forbes.

Chaque année, il est attendu par les médias du monde entier, et déclenche d’innombrables commentaires. Il s’agit bien sûr du classement des 20 personnalités les plus fortunées au monde, publié par le magazine américain Forbes. L’édition 2020, publiée le 7 avril dernier, ne dévoile pas de révolution ni même de grands changements, avec notamment un duo de tête qui ne bouge pas.

Malgré une baisse de sa fortune personnelle de 14 % (estimée en 2020 à 113 milliards de dollars), le patron d’Amazon, Jeff Bezos reste accroché à la première place.

reste accroché à la première place. Bill Gates a occupé pendant 12 ans la plus haute marche du podium mais conforte cette année sa place de dauphin

a occupé pendant 12 ans la plus haute marche du podium mais conforte cette année sa place de dauphin Avec 76 milliards de dollars, Bernard Arnault reste la 3 ème fortune du monde et par conséquent l’Homme le plus riche de France et d’Europe .

reste la 3 fortune du monde et par conséquent . En perdant 15 milliards de dollars depuis 2019, Warren Buffet cède donc la 3ème place au français se contentant de la 4ème.

On retrouve les autres personnalités les plus en vues, notamment dans le domaine du Digital puisque le PDG de Facebook, Marc Zuckerberg gagne une place en se hissant à la 7ème marche du podium malgré un recul de sa fortune (54.7 milliards) de 7.6 milliards de dollars sur un an.

La distribution traditionnelle permet aussi à Jim Walton, l’actionnaire de Walmart de progresser à la 8ème place avec une fortune évaluée à 54.6 milliards de dollars. Sa sœur Alice, la femme la plus riche du monde (9ème place avec 54.4 milliards de dollars) et son frère S. Robson (10ème avec 44.3 milliards de dollars) l’accompagnent dans ce prestigieux classement.