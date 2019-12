Cashback: en monnaie ou en nature?

La période de Noël, c'est aussi la quête d’une solution pour acheter moins cher. Le cashback un nom simple (retour d'argent) très développée par les sites marchands sur internet consiste à reverser aux acheteurs une partie d'un prix d'achat initial. Dans quel but? Juste pour faire sa promotion. Mais on ne touche pas toujours pour autant du cash.

Tous les sites de Cashback fonctionnent sur les mêmes règles: chaque site propose à ses membres une liste de sites marchands, en majorité des e-commerces, mais des commerces plus traditionnels sont également répertoriés.

Rémunérer le shopping

Pour attirer le plus grand nombre de clients, ces acteurs spécialisés dans le Cashback redoublent d’imagination. Chacun essaie en premier lieu d’attirer le plus grand nombre possible d’e-commerçants. Il s’agit ensuite d’offrir le maximum de confort aux usagers, que ce soit en proposant une application pour disposer en permanence de son outil de cashback préféré ou en proposant plusieurs modes de paiement des gains accumulés. Certains imposent le versement sur un compte bancaire, d’autres autorisent aussi le virement sur un compte PayPal, alors que d’autres préfèrent proposer une rémunération à travers des places de cinéma, des livres ou d’autres biens le plus souvent culturels.

Impossible de passer à côté

Une grande majorité de ces sites ont imaginé un outil supplémentaire, qui a permis le développement du Cashback. En effet, cet outil, qui s’ajoute sur la barre du navigateur de l’Internaute, détecte automatiquement les cashbacks possibles sur chaque site visité. Il est donc désormais impossible de passer à côté d’une bonne affaire. A chacun de faire son choix en fonction du désir d'avoiir un retour sur monaie ou des petits cadeaux en nature.