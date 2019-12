Les pensions de retraites plus ou moins revalorisées au 1er janvier

0,3 % ou 1 % : quelle sera le taux de revalorisation de la pension de retraite au 1er janvier? Les 16 millions de retraités ne sont logiquement pas directement concernés par la réforme des retraites, mais plutôt par la revalorisation de la pension attendue au 1er janvier. Tout le monde ne sera pas logé à la même enseigne puisque l’augmentation sera alignée sur l’inflation pour les petites retraites, et moindre pour les autres.

Le seuil des 2000€ bruts: Les retraités percevant une pension mensuelle de moins de 2000€ bruts la verront augmenter de 1 % dès janvier. Il s’agit d’une revalorisation cumulée sur la pension de base et sur les complémentaires. L’Agirc-Arrco, via les partenaires sociaux, s’est d’ailleurs engagée sur une indexation des retraites complémentaires sur l’inflation jusqu’en 2022. Sur 2019, cette dernière a donc été estimée à 1 %, hors prix du tabac.

Effets de seuil

Pour les autres retraités, ceux qui touchent plus de 2000€ bruts, la revalorisation sera de 0,3 % sur la retraite de base, et de 1 % sur la retraite complémentaire. Tout au moins jusqu’au mois de mai – et c’est là où cela se complique -, date à laquelle seront lissées les revalorisations en fonction des effets de seuil.

Cinq niveaux de revalorisation: En effet, un retraité percevant actuellement une pension à peine supérieure à 2000€, disons 2015€, serait perdant par rapport à un retraité qui touche à peine plus que 2000€, disons 1995€. Le premier verrait ses revenus augmenter de 137€ par an et le second de 239€.

Complément en mai

Pour cette raison, le projet de loi de financement de la sécurité sociale a prévu cinq niveaux de revalorisation de la retraite de base, à 1 % (moins de 2000€), 0,8 % (2000€ à 2008€), 0,6 % (2009€ à 2012€), 0,4 % (2013 ou 2014€) et 0,3 % (2015€ ou plus). Les niveaux intermédiaires concernent environ 5 % des retraités. Pour ces derniers, et en fonction de leurs revenus effectifs, un complément pourrait être versé en mai.

Il faut enfin savoir que le calcul des ces revalorisations est personnel, indépendamment des revenus des foyers fiscaux. Dans un couple, une personnes pourra donc voir sa pension de retraite revalorisée de 0,3 % et l’autre de 1 %.