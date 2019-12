Les timbres verts et rouges plus chers en 2020

Le prix des timbres rouges et verts augmente de plus de 10 % à partir de janvier. Les nouveaux tarifs postaux épargnent les colis légers et les professionnels.

Vos envois de cartes de vœux papier vous coûteront un peu plus cher cette année. Le prix des timbres va en effet augmenter en janvier. Celui des colis aussi, pour ceux dont le poids est supérieur à 250 gr.

Qu’il soit rouge ou vert, le timbre à coller sur les enveloppes à destination de la France est donc soumis à une nouvelle hausse, destinée à compenser la baisse des volumes de courrier. Le prix du timbre vert, le plus utilisé puisqu’il concerne 65 % des envois, passe ainsi de 0,88€ à 0,97€, soit une augmentation de 9 centimes. Le timbre rouge, pour les lettres prioritaires, coûtera lui 11 cts de plus, à 1,16€ (contre 1,05€ actuellement).

A noter que l’impression des timbres à domicile, via le service Mon timbre en ligne permet d’économiser 3 centimes sur chaque envoi.

Tarif unique pour l'étranger

S’ils subissent les hausses les plus fortes, les timbres des lettres de moins de 20 gr ne sont pas les seuls concernés par cette augmentation de 2020. L’envoi d’une lettre internationale coûtera également plus cher aux particuliers, 1,40€ jusqu’à 20 gr, sachant que le tarif est le même pour l’Union européenne et le reste du monde. Idem pour les lettres recommandées, dont le prix passe de 4,18€ à 4,30€.

En revanche, le prix du Colissimo France reste stable, avec ou sans option recommandation et tout au moins jusqu’à 250 gr. Il est de 4,95€. Les colis plus lourds sont eux soumis à une augmentation, 6,35€ (plus 10 cts) jusqu’à 500 gr, 8,95€ (plus 15 cts) jusqu’à 2 kg par exemple.

Une hausse limitée pour les professionnels

Toutefois, l’augmentation globale des tarifs de la Poste est limitée à 4,7 %, l’Arcep (Autorité de régulation des communications électroniques et des postes) ayant imposé un plafonnement de 5 % de hausse sur la période 2019-2022.

Outre la hausse de 2 %, en moyenne sur les Colissimo, cette limitation tient dans les produits proposés aux professionnels. En effet, les tarifs du marketing direct n’augmentent que de 0,3 % ceux du courrier industriel de gestion de 3,4 %.