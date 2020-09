Les touristes ont déserté Paris et sa région en 2020, mais jusqu’à quand ?

Le secteur touristique est un des plus durement frappés par cette crise sanitaire. Et la situation est encore plus catastrophique en région francilienne.

C’est toute la région de Paris Île de France, qui souffre de la pandémie. Les touristes ont déserté la capitale et ses environs depuis la mi-mars, et les professionnels du secteur se désespèrent, en n’arrivant pas à imaginer comment faire mieux en fin d’année qu’au cours de ce premier semestre 2020.

Paris déserté par les touristes, le constat d’une triste réalité

Les chiffres dévoilés par le Comité régional du Tourisme Ile de France sont sans appel. Alors que la région accueillait, sur les 6 premiers mois de l’année 2019, 23.7 millions de touristes, elle n’en comptabilisait que 9.4 millions sur ce premier semestre 2020. Un effondrement de la fréquentation de près de 60 % qui n’est pas sans conséquences sur les bars, musées, restaurants, .. En juin et en juillet, un hôtel francilien sur deux est même resté fermé, faute de clients.

Les conséquences économiques sont à l’image de cette catastrophe, avec une perte estimée à 6.4 milliards d’euros (3.8 milliards d’euros générés en 2020 contre 10.2 milliards d’euros en 2019, un recul de 62.7 %).

Le retour des touristes à Paris, un optimisme modéré pour les professionnels

Et les acteurs de ce secteur sinistré ne sont guère optimistes pour les mois à venir. Ils reconnaissent l’intérêt des mesures prises, comme par exemple l’agrandissement des terrasses pour les bars et les restaurants. La mairie de Paris a, à ce sujet, déclaré prolonger la gratuité de ces terrasses jusqu’en juin 2021.

Depuis que Paris est classée en zone rouge, la capitale française est stigmatisée. Dès le mois d’Aout, l’Allemagne puis la Belgique déconseillaient à leurs ressortissants de venir séjourner à Paris, et depuis d’autres pays les ont rejoints. Il sera difficile, dans ces conditions, d’attirer ces touristes étrangers, indispensables à la reprise de l’activité.

Il suffit pour s’en convaincre d’observer que les réservations aériennes en provenance des autres continents connaissent aujourd’hui un recul de 80 %, alors que la baisse est de 68 % pour les pays européens. Autant dire, que les touristes étrangers ne sont pas encore prêts de retrouver le chemin de Paris.