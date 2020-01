Inflation: l'énergie et les services plombent l'ambiance

L’Insee publie ce mercredi l’indice des prix à la consommation de décembre. Ils font un bond de 1,5 % sur un an, particulièrement dans l’énergie et les services, tandis que la hausse des prix se poursuit dans l’alimentation et l'automobile.

0,8 % sur un an en octobre, 1 % en novembre… L’augmentation des prix à la consommation s’est encore accélérée en décembre: plus 1,5 % selon les résultats de l’Insee publiés ce mercredi. Le tabac, dont le prix n’a pas augmenté entre novembre et décembre, a subi une hausse de 15,3 % sur un an et bat donc des records. Sans le tabac, l’inflation sur décembre est de 1,2 % par rapport à la même période 2018.

Energie et alimentation en hausse

La hausse des prix sur le dernier mois de l’année est d’abord imputable au secteur de l’énergie (+2,6 % en décembre par rapport à 2018), et en particulier aux produits pétroliers (+3,6).

Les prix de l’alimentation, eux, continuent d’augmenter et si l’Insee parle de «stabilité de l’inflation», c’est qu’ils étaient déjà en hausse depuis plusieurs mois. A 2,1 % sur un an, le changement est surtout visible sur les étiquettes des produits frais, et notamment, pour décembre, des fruits (+1,7%), des légumes (+1,9%) et des poissons (+3,2%).

Un autre secteur vient alourdir l’indice des prix à la consommation, celui des services. En effet, les transports, les communications et les loyers enregistrent des hausses non négligeables, de respectivement 2,6 %, 2,1 % et 0,8 %. La palme de la plus forte augmentation revient au transport routier de passagers, qui coûte 4,9 % plus cher aux usagers par rapport à décembre 2018. On pourrait penser à un effet grève, mais la hausse était déjà forte en novembre (4%).

Produits manufacturés à la baisse

La seule ligne négative du tableau de l’Insee est celle des produits manufacturés, avec un tout petit -0,3 % sur un an. Les prix des produits de santé, ainsi que du secteur de l’habillement et de la chaussure, sont en effet en baisse de 1,9 % et 0,3 % - mais celle-ci était plus significative en novembre.

Dans cette section, l’Insee relève notamment une nette accélération du prix des achats de voitures, à +1,2 %.