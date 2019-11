Location de caves, piscines ou jardins : une activité lucrative

Grâce aux plateformes numériques, il est aujourd’hui possible de louer son appartement, de proposer des trajets en covoiturage, ou de louer son bateau pour générer des revenus complémentaires. Les services en ligne vont de plus en plus loin : que diriez-vous maintenant de louer votre piscine, votre jardin...ou votre cave ?

jardin, piscine, voiture, bateau, cave ou parking : Rentabiliser-les grâce au modèle Airbnb

Selon Forbes, l’ économie du partage devrait passer de 15 milliards de dollars en 2014 à 335 milliards de dollars en 2025.

C’est une aubaine pour les loueurs, mais aussi pour les locataires, qui accèdent à une multitude de nouveaux services très flexibles. Par exemple, si vous en avez marre de passer vos après-midi dans les rayons surgelés des supermarchés les jours de canicule, l'été prochain vous pourrez réserver en ligne une heure de baignade dans la piscine d’un particulier. Sur la plateforme Swimply (jeu de mots pour “swim”, qui veut dire nager et “simply”, qui veut dire simplement), par exemple, les propriétaires de piscines peuvent s’inscrire, ajouter des photos, renseigner les restrictions, et sélectionner les heures où la piscine sera disponible.

Les plateformes en ligne pour démocratiser des expériences de luxe

Plus besoin d’avoir une piscine les 365 jours de l'année, ni un anneau au port pour amarrer son bateau. Avec les plateformes en ligne, il est possible de réserver des créneaux d’utilisation à l’heure, à la journée ou plus. Ces plateformes permettant de rendre accessibles ces biens de luxe.

Évidemment, tout le monde n’a pas un bateau, mais selon la Fédération des industries nautiques (FIN), « les plateformes de location ont permis une vraie démocratisation de la pratique ». Dans ce secteur, les offres de services se multiplient: Boatsetter, Samboat, Click and Boat, Globesailor ou Dream Yatch, sont responsables de la croissance annuelle de 10 % de la location de bateaux.

La location de caves et de parkings, un business florissant

Pas de place pour vous garer ? Pas d’espace pour ranger vos affaires, vos meubles ? La location entre particuliers des caves et places de parking se développe très rapidement en ville. Selon LeLynx, en France, les prix de location de cave fluctuent entre 5€ et 25€ le m². Ces différences s’expliquent par les fortes demandes à Paris comparées au marché dans les villes plus petites. Selon la plateforme de location Jestocke, la demande aurait bondi de 118% par rapport à l’an dernier.

A chaque région ses besoins de location entre particuliers

Alors qu’à Paris, la location de caves et espaces de stockage est de loin le marché le plus lucratif, dans les régions proches de la mer ou l'océan, c’est la location de jardin ou parkings pour le stockage de bateaux qui fait fureur. La plateforme « Je Stocke Mon Bateau » par exemple, met en relation des particuliers qui ont de la place chez eux, dans leur jardin ou garage avec des propriétaires de bateaux ou kayaks qui cherchent à les "garer". Le locataire évite ainsi les attentes interminables pour des places dans des ports.