Loto du patrimoine, une 3ème édition attendue en 2020 pour sauver nos monuments !

Pour la 3ème année consécutive, le loto du patrimoine fait son grand retour en septembre. Jouer au loto en aidant à la protection des monuments historiques, l’ambition suscite l’engouement de la population.

A l’instar des Journées européennes du Patrimoine, le loto du Patrimoine s’impose peu à peu comme un rendez-vous incontournable pour les Français et les Françaises, ambitieux de vouloir sauver leurs édifices historiques en péril. La 3ème édition du loto du patrimoine a été officiellement lancée le 31 aout, et même en période de crise sanitaire, les autorités s’attendent à un engouement populaire.

3ème édition pour le loto du patrimoine, un rendez-vous déjà incontournable

Lorsqu’en 2018, Stéphane Bern et la Fondation de France présentèrent la première édition des jeux du patrimoine, les citoyens répondirent présents. En 2018, la Française des jeux annonça ainsi avoir pu reverser, grâce au loto du patrimoine, 22 millions d’euros pour la préservation des églises, châteaux et autres lavoirs. Au total, l’édition 2018 aurait permis de récolter 50 millions d’euros.

Cette 3ème édition entend s’inscrire dans la continuité, même si des ajustements ont été opérés, notamment en sélectionnant un monument par région pour permettre à chacun de s’approprier ces jeux patrimoine 2020.

Les Jeux et le loto du Patrimoine en 2020, ce que vous devez retenir

Depuis le 31 aout, le jeu à gratter Mission Patrimoine 2020 est donc de retour au prix de 15 € le ticket. Chaque ticket vendu permet d’espérer de décrocher un gain important (jusqu’à 1.5 million d’euros) tout en s’assurant de reverser 1.76 € à cette œuvre patrimoniale nécessaire.

5 lotos du patrimoine seront organisés par la Française des Jeux : Mercredi 9, samedi 12, lundi 14, Mercredi 16 et Samedi 19 Septembre (la 37ème édition des Journées du Patrimoine sera organisée au cours du week-end du 19 et 20 septembre prochain). Pour chaque grille jouée (2.20 €), 0.54 € seront reversés à cette protection et 0.14 € pour chaque option second tirage engagée (0.14 €).